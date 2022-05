PKP Cargo kolejny kwartał na minusie

W pierwszych trzech miesiącach roku PKP Cargo odnotowało 47,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 71,3 mln zł straty rok wcześniej - wynika ze sprawozdania finansowego spółki opublikowanego w piątek.

PKP Cargo zanotowało wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyniosły one 1166,3 mln zł wobec 996 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 31,5 mln zł wobec 71 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł odpowiednio: 152,4 mln zł wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej. Spółce nie udało się jednak wyjść na plus - strata netto wyniosła 47,6 mln zł, była jednak mniejsza niż odnotowana rok wcześniej 71,3 mln zł.

- W pierwszym kwartale 2022 roku utrzymywało się wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki, rosła produkcja przemysłowa i były to także główne czynniki wpływające na koniunkturę w towarowych przewozach kolejowych. Pozytywne trendy widać w wynikach finansowych i operacyjnych Grupy PKP Cargo, która w okresie styczeń-marzec odnotowała wyraźny wzrost przewozów i przychodów z umów z klientami w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Odnotowaliśmy również wzrost EBIDTA - komentował Dariusz Seliga, prezes spółki w liście do akcjonariuszy.

PKP Cargo informuje również w raporcie, że jej udziały rynkowe w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 38,8 proc. (co oznacza wzrost o 1,3 pkt. proc. rok do roku) w zakresie masy towarowej oraz 41,4 proc. w pracy przewozowej (w zrost o 0,3 pkt. proc.).



Przewoźnik poinformował również, że w pierwszym kwartale poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 222,2 mln zł, tj. więcej o 5,3 proc. rok do roku.

