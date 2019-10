PKP Cargo kupi nowe wagony od konsorcjum Wagony Świdnica oraz Astra Rail Industries

Wagony Świdnica oraz rumuńskie Astra Rail Industries dostarczy PKP Cargo 220 nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych. Termin realizacji to 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z umową PKP Cargo stanie się użytkownikiem 220 nowo wyprodukowanych sześcioosiowych wagonów platform, przeznaczonych do przewozu kontenerów o długości ładunkowej 80 stóp serii Sggrs(s).



W 2021 roku dostarczonych ma być 130, a do 30 listopada 2022 roku - 90 wagonów.



Wartość umowy nie przekroczy kwoty 126 099 600 zł brutto. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatni dostarczony wagon.

- Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP Cargo od wykonawcy z następujących tytułów: opóźnienia w dostawie wagonów, opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, niedotrzymania postanowień umowy w zakresie poufności, wypowiedzenia licencji do korzystania z dokumentacji wagonów, odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - informuje PKP Cargo w komunikacie.



Spółka dodaje, że kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie mogą łącznie przekroczyć 5 proc. wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP Cargo przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.



PKP Cargo podkreśla, że zakup nowych wagonów to element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej spółki. Jednym z jej najważniejszych celów strategicznych jest rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku” oraz w korytarzu północ-południe.



Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.