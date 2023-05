PKP Cargo kupuje nowoczesne lokomotywy

PKP Cargo, największy polski operator towarowy na kolei, odebrał pięć lokomotyw Vectron MS od Siemensa. To pojazdy mogące przekraczać granice państw bez zatrzymania. Łącznie flota PKP Cargo liczy już 25 Vectronów.

Odbiór lokomotyw Vectron to rezultat serii kontraktów podpisywanych od 2015 roku. Polski przewoźnik ostatnią partię pięciu sztuk zamówił w 2022 r.

- PKP Cargo co roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznacza na zakup i modernizację taboru, gdyż w ten sposób dbamy o podnoszenie zdolności operacyjnych spółki, a co za tym idzie także naszej konkurencyjności. Obecny zakup lokomotyw Vectron ma na celu podniesienie możliwości PKP Cargo w zakresie przewozów intermodalnych w ruchu międzynarodowym - mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo SA.

Umowa podpisana przez PKP Cargo z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakłada dofinansowanie zakupu 220 wagonów-platform do przewozów kontenerów od konsorcjum Wagony Świdnica i Astra Rail Industries oraz pięciu lokomotyw wielosystemowych ze środków Funduszu Spójności. Wartość obu umów sięga około 243,5 mln zł netto, w tym prawie 92,4 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Fundusze europejskie wspierają rozwój największego polskiego przewoźnika

- Dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków Programu Infrastruktura i Środowisko, spółka unowocześnia swój tabor poprzez zakup platform intermodalnych oraz nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, takich jak Vectron. Nas szczególnie cieszy pespektywa dalszego rozwoju towarowego transportu kolejowego, który jest elementem zrównoważonego i ekologicznego systemu transportowego Polski - powiedziała Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych.

Vectron to lokomotywa z potencjałem, który ma przyćmić konkurencję

Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem przy budowie pojazdu była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

- Vectrony to wyjątkowe pojazdy, które są w stanie przekraczać europejskie kolejowe granice bez zatrzymania. To istotny element budujący przewagę konkurencyjną PKP Cargo nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Brak zatrzymań na granicy to oszczędność taboru i czasu pracy maszynistów, niższe zużycie energii i znaczne korzyści dla środowiska - powiedział Hubert Meronk, prezes spółki Siemens Mobility.

