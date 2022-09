PKP Cargo liczy na wynik w okolicy zera

PKP Cargo liczy, że rok 2022 uda się spółce zakończyć wynikiem netto w okolicy zera lub na nieznacznym plusie, jeśli uda się zakończyć kilka projektów.

Poinformował PAP członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych Maciej Jankiewicz.

"Negocjujemy kilka dużych pozycji, jeśli nam się uda zakończyć to powodzeniem, to zakończymy rok wynikiem netto w okolicy zera lub nieco powyżej" - powiedział PAP Maciej Jankiewicz.

Zaznaczył jednocześnie, że gdyby projekty te nie zostały zakończone do końca roku, to PKP Cargo zanotuje wynik "niewiele" poniżej zera.

Wiceprezes podkreślił, że w tym roku nastąpi znaczna poprawa wyników PKP Cargo po tym, jak przez ostatnie trzy lata spółka notowała pogarszanie wskaźników efektywności.

PKP Cargo odnotowało w pierwszej połowie 2022 roku 42,4 mln zł skonsolidowanej straty netto, ale w samym drugim kwartale zysk netto wyniósł 5,2 mln zł.

Udział w rynku przewozów towarowych PKP Cargo sięga 40 proc. co daje spółce pierwszą pozycję w rankingu przewoźników działających w Polsce. Drugim co do wielkości przewoźnikiem jest DB Cargo Polska, a na trzecim miejscu jest Lotos Kolej.

W ubiegłym roku strata netto grupy PKP Cargo wyniosła 225,3 mln zł.

