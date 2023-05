PKP Cargo na dużym plusie mimo załamania przewozów kontenerów

Grupa PKP Cargo solidnie zarobiła I kwartale, mimo że przewiozła mniej ładunków niż rok wcześniej. W kolejnych kwartałach chce się koncentrować się na rentowności przewozów oraz szukaniu równowagi między ich ceną a wożoną masą. Spółka spodziewa się spowolnienia na rynku.

W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnęliśmy korzystne parametry masy towarów i pracy przewozowej, co przełożyło się na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych - powiedział Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

Przewozy węgla w I kwartale, które nadal były przez przewoźnika priorytetowe, spadły o ponad milion ton. Prawdziwe załamanie - o 50 proc. - nastąpiło w przewozach intermodalnych.

Prezesa PKP Cargo w czasie konferencji wynikowej zapytano o dywidendę za rok 2022. - Rekomendacją zarządu jest przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy. Na wypłatę dywidendy przyjdzie jeszcze czas - odpowiedział Dariusz Seliga.

Grupa PKP Cargo w pierwszym kwartale 2023 r. wypracowała 1 mld 564 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 34,1 proc.

W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji, wzrósł o 135,8 proc. rok do roku, osiągając poziom 359,4 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT (zysk przed odliczeniem kosztów finansowych) z kolei ukształtował się na poziomie 168 mln zł wobec straty EBIT w kwocie 31,5 mln zł rok wcześniej.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. zysk netto grupy wyniósł 104,2 mln zł w porównaniu ze stratą w kwocie 47,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa w pierwszym kwartale 2023 r. przewiozła 23,3 mln ton ładunków, co stanowi spadek o około 2,6 mln ton rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 6 mld 417 mln tkm w porównaniu z 6 mld 550 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnęliśmy korzystne parametry masy towarów i pracy przewozowej, co przełożyło się na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty widoczne w pierwszych trzech miesiącach tego roku, to w dużej mierze konsekwencja wysokiego zapotrzebowania na transport węgla z ubiegłego roku. W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na rentowności przewozów oraz szukaniu balansu między ceną a wożoną masą. Nie spodziewamy się odchyleń „in plus” w zakresie masy i pracy przewozowej w perspektywie kolejnych miesięcy roku. Dostrzegamy natomiast symptomy wychładzania się gospodarki, co najprawdopodobniej powodować będzie w 2023 r. presję na wskazane wyżej parametry operacyjne - zaznaczył Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo

Przewozy węgla kamiennego, kruszyw i zboża. Problem w intermodalu

Przewozy węgla w I kwartale, które nadal były przez przewoźnika traktowane priorytetowo, spadły o ponad milion ton, z 12,967 mln ton w IV kwartale 2022 r. do 11,947 mln ton . To efekt mniejszego zapotrzebowania energetyki (według raportu Polskich Sieci Energetycznych produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 30 256 GWh i była o 13,6 proc. niższa rok do roku), wysokich zapasów surowca u kontrahentów i mniejszego odbioru węgla przez gminy.

Zmniejszone przewozy kamienia wapiennego do huty w Czechach, spadek przewozów kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii (zmniejszone zapotrzebowanie odbiorcy) oraz zmniejszone przewozy dla jednego z producentów, który zawiesił w lutym produkcję cementu ze względu na jego wysoką cenę, kształtowały parametry operacyjne drugiego pod względem wielkości segmentu - kruszywa i materiałów budowlanych. W efekcie grupa przewiozła 4,4 mln ton surowca wobec 4,6 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 1 mld 196 mld tkm, co oznacza 2,5 proc. wzrost rok do roku.

W ramach transportu intermodalnego grupa przewiozła 1,2 mln ton ładunków w porównaniu z 2,4 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 436 mln tkm wobec 1 mld 003 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Bardzo duży spadek w przewozach intermodalnych wynika z ekonomicznych skutków agresji Rosji na Ukrainę, który dotknął tak samo wszystkich przewoźników. Po pierwsze, porty skoncentrowały się na przyjmowaniu węgla (w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i polskich rodzin) a wysoka inflacja sprawiła, że stawki transportowe wzrosły na tyle, że część kontrahentów wybrała alternatywę w postaci transportu drogowego. Po drugie, ze względów geopolitycznych i sankcji nałożonych na obrót handlowy z Rosją drastycznie spadły przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Prezes Dariusz Seliga wierzy jednak, że szeroko rozumiana branża intermodalna ma przed sobą przyszłość. Przewozy kontenerowe cechują bowiem gospodarki wysoko rozwinięte. Dlatego PKP Cargo rozbudowuje swój potencjał intermodalny. Na początku października ma zostać otwarty terminal przeładunkowy w Karsznicach koło Zduńskiej Woli.

- Będzie to największy suchy port w Polsce centralnej przeznaczony głównie dla branży intermodalnej. Prowadzimy rozmowy z klientami - powiedział prezes PKP Cargo, dodając, że grupa chce wybudować terminal przeładunkowy w okolicach Pragi (już teraz operuje z terminala Paskov).

Obserwujący konferencję wynikową PKP Cargo byli zainteresowani, jak na biznes PKP Cargo może wpłynąć embargo na ukraińskie zboże, które przez Polskę może być jedynie tranzytowane.

- Nie zakładamy drastycznego spadku przewozu zboża, bo praktycznie cały wolumen z kierunku wschodniego trafiał na eksport - powiedział Dariusz Seliga, dodając, że pierwsze skrzypce w transporcie zboża z Ukrainy gra transport drogowy, m.in. ze względu na łatwość załadunku i rozładunku w punktach docelowych.

- Transport zboża i innych płodów rolnych stanowił około 3 proc. naszej pracy przewozowej w I kwartale 2022 roku i, mimo że w I kwartale 2023 ta wartość wzrosła do 4,5 proc., to nie jest kategoria, która mogłaby istotnie wpłynąć na nasze wyniki. Pytanie o transport ukraińskiego zboża przez Polskę to także pytanie o to, jak Ukraina wyobraża swoje szlaki transportowe po wojnie. W każdym razie my jesteśmy przygotowani - zadeklarował Dariusz Seliga.

Pracownicy i akcjonariusze, czyli co dalej z zyskiem

Prezesa największej w Polsce i drugiej w Europie kolejowej firmy cargo, pytano także o dywidendę. Ubiegły rok spółka zakończyła - po dłuższej przerwie - zyskiem 148 mln zł.

- Rekomendacją zarządu jest przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy. Musimy pamiętać o pokrywaniu strat z lat poprzednich, a także o potrzebach inwestycyjnych. Na wypłatę dywidendy przyjdzie jeszcze czas - powiedział Dariusz Seliga, dodając, że ostateczna decyzja należy do walnego zgromadzania.

Jeden z obserwujących online konferencję zapytał, dlaczego akcjonariusze muszą czekać, a profity czerpią pracownicy. Wzrost wynagrodzeń rok do roku wynosi w I kwartale 20,4 proc. i jest wyższy niż inflacja.

- Inwestujemy w pracowników, żeby akcjonariusze byli zadowoleni w przyszłości - odpowiedział szef spółki, dodając, że biznesie przewozowym kompetencje pracowników są kluczowe dla jej wyników i przypominając, że obecnemu zarządowi udało się zakończyć spór zbiorowy z załogą w zamian za systemowe podwyżki.

Dariusz Seliga wskazał, że EBIDTA na zatrudnionego na skutek większej efektywności pracy i zmniejszenia zatrudnienia wzrosła o 140 proc. z 7,6 tys. zł na 18,2 tys. złotych.

