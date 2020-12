PKP Cargo notuje kolejny rok spadku przewozów węgla

Przewozy węgla przez PKP Cargo w 2020 roku będą jeszcze niższe niż rok wcześniej, kiedy to kolejowa spółka przewiozła 47,9 mln ton tego surowca - wynika z odpowiedzi na poselską interpelację przedstawioną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

"W roku 2020 - zapewne przewozy węgla będą niższe niż w 2019 roku, ale jak duży będzie to spadek, trudno jest na tę chwilę określić, gdyż pełne dane przewozowe poznamy w styczniu przyszłego roku" - czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację.

W materiale podano, że w roku 2015 PKP Cargo przewiozło 57,8 mln ton węgla, w roku 2016 - 53,7 mln ton, w 2017 - 51,7 mln ton, a w roku 2018 - 51,2 mln ton.

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że od wielu lat obserwujemy w Polsce spadek produkcji węgla.

"O ile jeszcze w 2000 roku wydobycie krajowe tego paliwa przekraczało 100 mln ton, to w 2015 roku wyniosło tylko 72 mln ton, a w 2019 spadło do 62 mln ton. Ten rok ma być jeszcze gorszy, gdyż prognozuje się, że kopalnie wyprodukują około 54 mln ton surowca" - wyjaśnia resort aktywów państwowych.

Dodano, że tych spadków nie rekompensuje import węgla i w efekcie "wszyscy tradycyjni przewoźnicy kolejowi, w tym i PKP Cargo, otrzymują coraz mniej zleceń na transport węgla. Część przedsiębiorstw notuje nawet znacznie większe spadki przewozów niż PKP Cargo".

"Trzeba podkreślić, że jest to w prostej linii efekt polityki klimatyczno-energetycznej UE, która powoduje stopniowe odchodzenie w Polsce od energetyki węglowej. Spada więc popyt na to paliwo ze strony elektrowni, a co za tym idzie spółka otrzymuje z roku na rok coraz mniej węgla do przewiezienia. Ten trend będzie stały, a w kolejnych latach trzeba się spodziewać kolejnych spadków wydobycia, gdyż do 2050 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Polsce" - dodano.