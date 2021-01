PKP Cargo przewiozło mniej towarów

PKP Cargo w okresie styczeń-listopad 2020 roku przewiozło 77 mln ton towarów. Oznacza to spadek rok do roku o 16 proc. Praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 19,5 mld tkm, czyli o 15,3 proc. mniej rok do roku.

Pociągi PKP Cargo zdołały przetransportować w listopadzie 2020 roku 7,9 mln ton towarów i wykonały pracę przewozową na poziomie 2 mld tkm.

W ujęciu masy towarowej przewozy zmniejszyły się o 1,5 proc. w stosunku do października, natomiast pod względem pracy przewozowej spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniósł 3,1 proc.

W spółce wynik z listopada oceniają pozytywnie.

Znaczący przewoźnik