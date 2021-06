PKP Cargo przezbraja się, by wejść na rynkową falę

PKP Cargo wymienia swoją flotę do transportu kontenerów. 44 wagony serii Sggrs spółka odebrała z końcem kwietnia, a w ramach tego kontraktu wzbogaci się jeszcze o 176 pojazdów. Wszystko przy unijnym wsparciu, które w nowej perspektywie finansowej może być co najmniej takie samo jak w minionej albo nawet większe. Szansę mają wszyscy zainteresowani przewoźnicy.

- Mam na myśli poprawę przepustowości, modernizację linii w taki sposób, żeby można było zestawiać długie pociągi, podwyższenie nośności torów. Dostrzegamy konieczność inwestowania w transport intermodalny - powiedział wiceminister, wskazując na świeżo opracowany dokument strategiczny „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030, z perspektywą do roku 2040”. - Chodzi o to, żeby zazieleniać kolej, nawet więcej, zazieleniać transport, żeby jak najwięcej ładunków trafiało z dróg na szlaki kolejowe. Dzięki nowym wagonom PKP Cargo będzie budowało swoją pozycję w segmencie transportu intermodalnego, będąc nie tylko przewoźnikiem, ale również operatorem logistycznym.Andrzej Bittel wskazał, że w perspektywie finansowej 2014-2020 transport intermodalny w Polsce zasiliło 250 mln euro - Mam nadzieję, że w kolejnej ta kwota będzie większa, około 400 mln euro - powiedział.Jak oznajmiła Sylwia Cieślak-Wilk, p.o. zastępcy dyrektora CUPT, oba projekty wymiany taboru intermodalnego w PKP Cargo, dają wysokie efekty społeczno-środowiskowe, dzięki przeniesieniu części ładunków z dróg na kolej.- Obok infrastruktury to nowoczesny tabor przesądza o konkurencyjności transportu kolejowego. Będzie ona promowana w przyszłych latach przez władze rządowe oraz przez Komisję Europejską. Ma to odzwierciedlenie w zapisach projektów dokumentów strategicznych, w Krajowym Planie Odbudowy czy w Programie Operacyjnym Feniks na lata 2021-27 - zapewniła Sylwia Cieślak-Wilk. - Wstępnie nasza propozycja jest taka, żeby środki nie były mniejsze, a pan minister mówi, że mogą być nawet większe. Mam też nadzieję, że poziom dofinansowania do projektów intermodalnych nie będzie niższy niż w tej perspektywie, czyli powyżej 50 proc.Dzisiaj Grupa PKP Cargo dysponuje pawie 2 tys. lokomotyw, w tym 24 lokomotywami wielosystemowymi, około 57 tys. wagonów, 3900 platform kontenerowych. Przed wdrożeniem omawianych w czwartek projektów w listopadzie 2019 r. 67 proc. wagonów intermodalnych PKP Cargo stanowiły jednostki mało efektywne (krótkie) na kołach obręczowanych, które z powodu hałasu, nie nadają się do pracy zagranicą. Dziś udział wagonów mało efektywnych we flocie PKP Cargo spadł do 63 proc. Po zakończeniu ostatniego projektu blisko 50 proc. wagonów intermodalnych największego polskiego przewoźnika towarowego będzie w pełni efektywnych.