PKP Cargo spodziewa się szczytu przewozów węgla we IX i X

PKP Cargo spodziewa się, że do tegorocznego szczytu w przewozach węgla dojdzie we wrześniu i październiku - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej prezes Dariusz Seliga.

"Spodziewamy się, że po tym co wpłynie do portów, po tym co kopalnie zaczną dostarczać, to wrzesień, październik będzie szczytem w tej działalności (przewozów węgla - PAP), że będą kumulacje, bo porty zdążą przesiać węgiel, że tego węgla będzie w Polsce tyle, że będziemy musieli temu podołać" - powiedział szef PKP Cargo.

Zapewnił, że spółka da sobie radę z przewozem dodatkowych ilości węgla, ponieważ obecnie jest to towar, który ma dla niej największy priorytet.

"Nie mamy innej możliwości, żeby ten węgiel przewieźć. Jeśli ktoś sobie wyobraża, że coś nas tutaj powstrzyma, że nie damy rady, to zapewniam państwa, że jest w błędzie. Przewieziemy węgiel i przewieziemy towary naszych klientów" - powiedział

Zapowiedział jednocześnie, że być może wystąpią jakieś problemy z przewozem innych towarów, że wystąpią w tym względzie jakieś opóźnienia, ale spółka sobie poradzi.

Wiceprezes Jacek Rutkowski poinformował, że PKP Cargo już wozi węgiel z portów, który jest przywożony w ramach zapowiedzianych zwiększonych dostaw dla energetyki i odbiorców indywidualnych.

Podkreślił, że te przewozy będą się odbywały po stawkach rynkowych i dodał, że obecnie stawki rynkowe za przewozy towarów koleją rosną.

"Przewozy te będą naprawdę z godziwą marżą dla PKP Cargo wykonane. Na tym z pewnością nie stracimy" - zapewnił Rutkowski.

Spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera Mateusza Morawieckiego do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Paliwo zostanie przywiezione do Polski statkami i z portów trzeba będzie je rozwieźć po Polsce. To zadanie postawił przed PKP Cargo premier. Oznacza to, że spółka musi zorganizować transport 4,5 mln ton węgla ponad tę ilość węgla, którą zobowiązała się w tym roku przewieźć na zlecenie kopalń, elektrowni, elektrociepłowni i innych odbiorów.

Udział w rynku przewozów towarowych PKP Cargo sięga 40 proc. Drugim co do wielkości przewoźnikiem jest DB Cargo Polska, a na trzecim miejscu jest Lotos Kolej.

