PKP Cargo szuka nowych rozwiązań. Na celowniku Kowno - Duisburg - Warszawa

Przewozy intermodalne to najbardziej wolna i rozproszona część rynku. Konkurencja jest ogromna: od małych do większych firm, państwowych przewoźników zagranicznych, prywatnych, międzynarodowych, przyjeżdżających z innych kontynentów. To motywuje jednak do działania. O każdą tonę intermodalu musimy walczyć na rynku, a mamy go prawie połowę - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Przewozy intermodalne to dziś prawie 20 proc. całości przewozów PKP Cargo.



W Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi średnio 50 proc., we Włoszech aż 70 proc. Im bardziej nowoczesna gospodarka, tym większy intermodal.



Przyświeca nam cel osiągnięcia unijnej średniej, musimy więc de facto podwoić skalę - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, dodając, że wiele zależy od przebiegu pandemii. Cel jest jednak bezdyskusyjny.



Przykład nowych pomysłów? - Razem z kolegami z litewskiego LTG chcemy uruchomić stałe połączenie operatorskie Kowno - Duisburg - Warszawa, może z odnogą na Małaszewicze. Rozmawiamy też z portem w Duisburgu (największy rzeczny port na świecie - red.), żeby wspólnie realizować połączenia operatorskie - mówi nasz rozmówca.

Więcej w obszernej rozmowie w strefie premium WNP.PL.