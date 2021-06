PKP Cargo uruchomi połączenia z Gliwic do Turcji

PKP Cargo planuje w najbliższym czasie uruchomić połączenie z Gliwic do Izmitu w Turcji. Początkowo raz w tygodniu, ale spółka jest przygotowana do zwiększenia częstotliwości - poinformował rzecznik prasowy PKP Cargo Krzysztof Losz.

"W najbliższym czasie startuje połączenie z Gliwic do Izmitu w Turcji, najpierw raz w tygodniu, ale jesteśmy przygotowani do zwiększenia częstotliwości, gdy zwiększy się potok ładunków na trasie z i do Turcji" - powiedział Losz.

Dodał, że spółka planuje także rozwój połączeń na innych kierunkach międzynarodowych, zwłaszcza południowych, gdyż z różnych analiz wynika, że bardzo dynamicznie będzie rozwijał się transport w rejonie Trójmorza.

Jak przekazał rzecznik, połączenie z Wielką Brytanią (z Gliwic) jest jeszcze w fazie pilotażu.

"Wysłaliśmy tam kilka transportów, które pokazały, iż ten kierunek jest obiecujący. Uruchomienie stałych połączeń wymaga jednak jeszcze szeregu uzgodnień prawnych i organizacyjnych" - stwierdził.

Jak dodał rzecznik, spółka zwiększy z 4 do 5 liczbę połączeń z Polski do Włoch.

"Mamy też nowe połączenie intermodalne z Poznania do Duisburga. Cały czas obserwujemy rynek i analizujemy możliwości uruchamiania pociągów w nowych destynacjach" - wskazał.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W 2020 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła ponad 4 mld zł przychodów operacyjnych, przewożąc 93,6 mln ton ładunków.

