PKP Cargo wciąż bez prezesa. Resort odpowiada na pytania

PKP Cargo czeka na wybór nowego szefa. Sytuacja w kolejowej spółce niepokoi związkowców, którzy zwrócili się z prośbą do posła KO Mateusza Bochenka o pomoc w ustaleniu faktycznego stanu firmy. Odpowiedź na poselską interpelację wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego jest tyleż zdawkowa, co interesująca.

Wybór nowego prezesa

Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się jednak do PKP SA z prośbą o „spowodowanie pozyskania” od PKP Cargo informacji, dotyczących problematyki poruszonej w interpelacji.Co do przyczyn odwołania Czesława Warsewicza i członków zarządu odpowiedź PKP Cargo ogranicza się do powtórzenia komunikatu giełdowego z 18 października, że Rada Nadzorcza ich nie przedstawiła.Ciekawej brzmią odpowiedzi na kolejne pytania posła Bochenka.- Odnosząc się do pytania w sprawie obecnego stanu finansowego oraz wpływu decyzji o sprzedaży lokomotyw na sytuację rynkową spółki, w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy PKP Cargo Q3 2021 wskazano, że spółka zbyła w okresie 9 miesięcy 2021 roku 441 sztuk lokomotyw oraz wraków lokomotyw o łącznej wartości księgowej w wysokości 39,9 mln zł, z czego 22,7 mln zł dotyczyło wraków lokomotyw prezentowanych w pozycji zapasów jako tabor kolejowy w trakcie kasacji. Zbyte zostały lokomotywy wyłączone z eksploatacji (w zdecydowanej większości bez napraw okresowych) oraz wraki lokomotyw, co pozostaje bez wpływu na sytuację rynkową PKP Cargo - czytamy.W odpowiedzi na pytanie o kondycję finansową spółki, przywołane zostały upublicznione wyniki po trzech kwartałach 2021 r. Przypomnimy, przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 3 mld 145,9 mln zł i wzrosły o 5,77 proc. w stosunku do 2 mld 974,2 mln zł rok wcześniej. Spółka odnotowała jednak stratę netto 153,5 mln zł wobec 176,3 mln zł (-12,93 proc.) w roku poprzednim.Czytaj więcej: PKP Cargo z większymi przychodami i mniejszą stratą - Spółka korzysta z oferowanych przez podmioty sektora finansowego instrumentów finansowych, zgodnie z potrzebami i treścią zawartych umów, jednakże nadal aktualne pozostają ryzyka, związane z trwającą pandemią COVID-19. Jednocześnie na bieżąco dostosowuje wielkość zatrudnienia do aktualnych potrzeb i wykonywanych zadań. Od początku 2021 r. w Grupie PKP Cargo odnotowano spadek zatrudnienia o 803 osoby, w tym w samej PKP Cargo SA o 640 osób - czytamy w odpowiedzi na interpelację.Z pisma wynika także, że zarząd PKP Cargo nie podejmuje żadnych działań, w tym analitycznych, obejmujących rewizję liczby swoich zakładów.Odnosząc się do obaw wyrażonych przez Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych co do funkcjonowania PKP Cargo Service sp. z o.o., PKP Cargo nie podziela przytoczonej w interpelacji opinii, natomiast podkreśla fakt, że PKP Cargo Service sp. z o.o. jest spółką w całości zależną od PKP Cargo i spółki współpracują ze sobą na podstawie zawartych umów.Ustosunkowując się do wstrzymania realizacji projektu centralizacji funkcji sprzedażowych, spółka PKP Cargo stwierdziła, że projekt w zamyśle miał ułatwić obsługę głównych klientów i kontrahentów, natomiast został zamknięty ze względu na potrzebę ponownego przeanalizowania założeń oraz planowanego sposobu wdrożenia przedmiotowego projektu.Natomiast jeśli chodzi o fabrykę w Gniewczynie, obecnie trwają analizy linii technologicznej produkcji wagonów, które dotyczą przede wszystkim urządzeń i narzędzi, niezbędnych do uruchomienia produkcji. Spółka nie wyklucza możliwości uruchomienia produkcji w zapowiadanych wcześniej terminach, natomiast w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, terminy mogą ulec przesunięciu.PKP Cargo czeka na wybór nowego prezesa. Władysław Szczepkowski został tylko delegowany z Rady Nadzorczej do tymczasowego zarządzania spółką. Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie procedurą konkursową 4 i 5 stycznia mają się odbywać rozmowy z kandydatami. Ilu ich jest, trudno ustalić, bo spółki PKP Cargo i PKP SA o tym nie informują, powołując się na przepisy korporacyjne.Jesienią przez fora internetowe przewijały się informacje o planowanej przez PKP Cargo „emisji nowych akcji”, „obniżce nominału” oraz „upadłości”. Zarząd spółki odpowiedział na nie komunikatem z 29 listopada, z którego wynika, że nie są podejmowane żadne czynności związane z przygotowaniem emisji nowych akcji lub z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, i że w stosunku do niej nie zachodzą przesłanki upadłości określone w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.Zarząd PKP Cargo stwierdził, że publikowane na forach internetowych ww. informacje są nieprawdziwe i mogą wprowadzać interesariuszy w błąd.