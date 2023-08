PKP Cargo wozi mniej, ale zarabia więcej

PKP Cargo przewiozło mniej ładunków, ale bardzo dobrze zarobiło w I półroczu 2023 r. Spółce sprzyjają ceny na rynku i jej wielkość, która pozwala realizować przewozy o dużej skali.

W pierwszym półroczu 2023 r. grupa PKP Cargo przewiozła 19,9 mln ton węgla kamiennego w porównaniu z 22,8 mln ton surowca w I półroczu 2022 r.



Duży spadek odnotowały przewozy kontenerowe: z 4,8 mln ton do 2,6 mln. To skutek problemów z Nowym Jedwabnym Szlakiem po wybuchy wojny na Ukrainie i słabnącej koniunktury na świecie.



Mimo tego po I półroczu 2023 r. Grupa PKP Cargo może się wylegitymować dobrymi wynikami finansowymi. Przychody urosły o 18,3 proc., a spółka liczy, że w II półroczu wzrost będzie jeszcze większy.

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 mld 899,5 mln zł przychodów (+ 18,3 proc. rok do roku), EBITDA (przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji) osiągnęła poziom 611,2 mln zł (+ 64,5 proc.), a zysk netto wyniósł 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.

W I półroczu 2023 r. grupa przewiozła 42,5 mln ton ładunków, o około 8,5 mln ton mniej rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 11 mld 632 mln tkm w porównaniu z 13 mld 335 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Prezes Dariusz Seliga o źródłach zysku w I półroczu 2023 r.

- Wyniki I półrocza tego roku, szczególnie II kwartału, charakteryzują się sezonowością. W analizowanym okresie byliśmy aktywni w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, jednocześnie obserwowaliśmy spadek masy i pracy przewozowej w segmencie węgla kamiennego. W II półroczu 2023 r. liczymy na większą dynamikę wzrostu, jeżeli chodzi o przychody. Jesień i zima to dla nas czas zwiększonych przewozów węgla, ale jesteśmy dobrze przygotowani na ten okres. Dzięki współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie transportu i naszych spółek zależnych zrobimy wszystko, żeby nasi kontrahenci mieli pewność, że zawsze mogą na nas liczyć - komentuje Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

Jego zdaniem, solidny zysk netto, osiągnięty mimo spadku wolumenu przewozów, to efekt miksu dobrych cen na rynku, jakości usług świadczonych przez PKP Cargo i oferty przewozów o dużej skali oraz zrównoważenie tych czynników.

Energetyka zmagazynowała węgiel, mniej zamówień na przewóz kruszyw

Jak argumentuje spółka, na kształtowanie się parametrów operacyjnych w ramach segmentu przewozu węgla kamiennego wpłynęła dynamika zmian zachodzących na międzynarodowym i krajowym rynku węgla. Energetyka zawodowa zgromadziła zapasy węgla w drugiej połowie ubiegłego roku, a produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w I półroczu 2023 r. spadła o 13 proc. i wyniosła 37 571 GWh. W rezultacie grupa przewiozła 19,9 mln ton węgla kamiennego w porównaniu z 22,8 mln ton surowca w I półroczu 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 4 mld 561 mln tkm w porównaniu z 4 mld 404 mln tkm rok wcześniej.

Jeśli chodzi o kruszywa, to przewieziono ich 9,4 mln ton wobec 10,0 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 2 mld 563 mln tkm, co oznacza 1,5 proc. spadek rok do roku. Na drugi po węglu największy segment w PKP Cargo najsilniej wpływało zmniejszenie masy towarowej w przewozach materiałów budowlanych, zmniejszone przewozy kamienia wapiennego do huty w Czechach i elektrowni niemieckich, spadek przewozów kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii oraz zmniejszenie przewozów dla jednego z głównych producentów w tym segmencie - który w lutym 2023 r. zawiesił produkcję cementu.

Problemy z kontenerami i szansa na ich rozwiązanie w nowym terminalu

W transporcie intermodalnym grupa przewiozła 2,6 mln ton ładunków w porównaniu z 4,8 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 mld 002 mln tkm wobec 2 mld 033 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. Transport intermodalny w grupie, podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w tym segmencie rynku, jest pod presją wywołaną napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę. Dodatkowo, spowolnienie gospodarcze w regionie oraz inflacja przełożyły się znacząco na wzrost cen przewozów intermodalnych i zmniejszenie liczby przewiezionych ładunków. Jak podaje spółka, w takiej sytuacji kontrahenci szukają alternatywy, wybierając transport samochodowy i morski. Swoje zrobiły też remonty infrastruktury na korytarzu Wschód-Zachód oraz niedostateczna przepustowość infrastruktury, w związku z realizacją przewozów z oraz na Ukrainę.

- Mocno odczuliśmy ograniczenie ruchu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku, który przed wybuchem wojny w Ukrainie zapewniał nam istotną część pracy przewozowej. Z ogólnopolskich statystyk widać zresztą, że w 2022 r. doszło do kilkunastoprocentowego spadku przewozów intermodalnych - cały rynek odczuł więc problemy wynikające z zerwania wielu dotychczasowych łańcuchów dostaw. Naszym celem jest stopniowe odbudowywanie rynku w segmencie przewozów intermodalnych. Staramy się przede wszystkim uatrakcyjnić naszą ofertę, podnosić jej konkurencyjność i poziom obsługi klientów - podkreśla Dariusz Seliga.

Ma temu służyć uruchomienie nowego terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach w IV kwartale tego roku. PKP Cargo liczy, że nada on nową dynamikę przewozom kontenerowym w korytarzu północ-południe i w kierunku Zachodnim. Jeśli Nowy Jedwabny Szlak wróci do dawnego stanu, Karsznice mogą pomóc także w obsłudze kierunku wschodniego. Terminal, którego budowa ma kosztować 128 mln zł, zajmie powierzchnię 13 ha, a jego zdolność przeładunkową PKP Cargo szacuje na 500 tys. TEU rocznie.

