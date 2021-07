PKP Cargo z nowymi kontraktami na przewozy węgla

PKP Cargo podpisało pięć umów dotyczących przewozów węgla kamiennego z LW Bogdanka do Grupy Enea - trzy umowy z Enea Wytwarzanie i dwie umowy z Enea Elektrownia Połaniec. Są one efektem wygranych dwóch postępowań przetargowych. Łączna suma podpisanych kontraktów to ponad 150 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl