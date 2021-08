PKP Cargo zaliczyło solidny wzrost w przewozach

Grupa PKP Cargo przetransportowała w lipcu 2021 r. 8 mln ton towarów (+14,7 proc. rok do roku) a praca przewozowa wykonana przez jej pociągi wzrosła do 1,9 mld tkm (+13,7 proc.). W porównaniu rok do roku wzrosły przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+25,9 proc.), węgla kamiennego (+8,2 proc.), metali i wyrobów (+49,7 proc.), koksu i węgla brunatnego (+45,9 proc.) oraz artykułów chemicznych (+25,2 proc.).

