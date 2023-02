PKP Cargo znowu na plusie. Spółka pokazała szacunkowe wyniki finansowe

Spółka PKP Cargo, notowany na giełdzie największy polski kolejowy przewoźnik towarowy, opublikowała szacunki wyników finansowych za 2022 r. Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto wyniósł 148,4 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowany zysk netto wyniósł 148,4 mln zł, czyli o 373,7 mln zł więcej niż w 2021 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. 5 mld 390,1 mln zł, czyli o ponad 26,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) ukształtowała się natomiast na poziomie 1 mld 066,3 mln zł, co oznacza wzrost o 107,8 proc. rok do roku.

Przewieziona masa towarowa według publikowanych szacunków utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5 proc. do poziomu 27,008 mld tkm.

- Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to, do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i zarządu - komentuje Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP Cargo.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 4 kwietnia 2023 r.

Przypomnijmy, że w 2021 r. i 2020 r. spółka odnotowała stratę netto odpowiednio: 225,3 mln zł i 224,3 mln zł. W 2019 r. zysk netto był niewielki i wyniósł 36 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl