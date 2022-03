PKP Cargo zwiększa przychody, ale notuje stratę

Przychody grupy PKP Cargo wyniosły w 2021 roku 4,2265 mld zł - to wzrost o 5 proc. w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08 mld zł. Jednocześnie jednak przewoźnik kolejowy zanotował 225,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 224,3 mln zł straty rok wcześniej.

Odbudowa rynku po pandemii

Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemiąCOVID-19 ograniczeniach w roku 2020. Charakteryzował się zarówno wzrostem gospodarczym, wysoką dynamiką produkcji przemysłowej przyczyniającą się do wzrostu koniunktury w segmencie transportu kolejowego, jak i wysokim, nie tyko inflacyjnym, wzrostem istotnej części kosztów ponoszonych przez spółki grupy.W PKP Cargo wskazują, że odnotowany w 2021 roku wzrost masy przewiezionych towarów oraz wzrost udziałów rynkowych stanowią dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów grupy w kolejnych latach. Należy jednak uwzględniać fakt, że europejska gospodarka w rok 2022 wchodzi zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę.PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski.Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.Zobacz także: W PKP Cargo wciąż bez podwyżek. "Ludzie zaczną odchodzić"