PKP Energetyka modernizuje pociągi sieciowe, rozbierając je na 10 tys. części

Prowadzona od 2018 roku gruntowna modernizacja floty pociągów sieciowych PKP Energetyka jest w 1/3 realizacji. Dzięki programowi - jak zapewnia spółka - do 2025 r. 80 proc. floty będzie spełniać najnowocześniejsze standardy, a jej wartość przekroczy pół mld zł.

Zmodernizowane maszyny są bardziej funkcjonalne, bezpieczniejsze oraz pozwalają znacząco podnieść komfort codziennej pracy obsługujących je brygad w całej Polsce.

- Konsekwentnie realizujemy inwestycje w nasz tabor. Już za kilka lat będziemy mieli jedną z największych i najnowocześniejszych flot pociągów sieciowych w Europie. Efekt to wzrost bezpieczeństwa, efektywności i komfortu pracy naszych pracowników. Modernizując pociągi sieciowe jeszcze lepiej przygotowujemy się na wyzwania związane z rozwojem kolei, zarówno inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe jak i Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział Wojciech Orzech, Prezes PKP Energetyka.

Program modernizacji floty pociągów sieciowych wpisuje się we wdrażaną przez spółkę PKP Energetyka strategię odpowiedzialnego biznesu, w zakresie dbałości o środowisko. Modernizacja jednego pociągu oszczędza średnio 50 ton odpadów i pozwala uniknąć emisji 200 ton CO2 koniecznych do wytworzenia nowego pociągu. Ponadto w ramach projektu wydłużany jest cykl życia maszyn, co pozwala użyć ponowie ponad 2 tys. ton metali i innych elementów.

Każdy modernizowany pociąg jest rozkładany na około 10 000 części, z których każda jest przeglądana i odnawiana lub wymieniania.

Najważniejsze zmiany to:

modyfikacja przeniesienia napędu z mechanicznego na hydrostatyczny, który daje większą amortyzację i płynność prowadzenia pojazdu,

instalowanie urządzeń nowej generacji, w tym: elektryki, automatyki i układów hydraulicznych (wymianie podlega 100 proc. instalacji),

rozbudowanie systemów: diagnostycznego i monitoringu,

odnowienie kabiny, pomostów, wózków, żurawi i korektorów,

podniesienie komfortu pracy poprzez oświetlenia LED oraz klimatyzację.

Na wybranych pociągach, m.in. w Łodzi i Zduńskiej Woli, testowane sąrozwiązania predykcyjne, które w czasie rzeczywistym monitorują prawdopodobieństwo usterki układów pociągu oraz dokonują systematycznego pomiaru sieci.

Naprawy, których celem jest także standaryzacja floty pociągów PKP Energetyka, odbywają się w halach zakładów firmy w Strzemieszycach i Słotwinach. Metamorfoza jednej maszyny to kilka miesięcy pracy blisko 100-osobowego zespołu, koordynowanego przez 30 inżynierów i monterów spółki.

