PKP Energetyka za ponad 15 mln zł "zazieleniła" większość podstacji w kraju

PKP Energetyka w nieco ponad 18 miesięcy zbudowała 345 instalacji fotowoltaicznych na swoich podstacjach trakcyjnych, "zazieleniając" w ten sposób 70 proc. wszystkich podstacji w kraju. Przed startem projektu "zielonych" podstacji było tylko 15.

Jak podaje komunikat prasowy, sieć instalacji fotowoltaicznych PKP Energetyka jest dziś najliczniejsza w branży kolejowej i jedną z liczniejszych w Polsce. Łącznie, na 360 podstacjach firmy, pracuje 11 000 m2 paneli, co umożliwia wyprodukowanie prawie 2GWh czystej energii rocznie. Dzięki temu spółka jest w stanie zmniejszyć swój ślad węglowy o ponad 1500 ton CO2 rocznie.

Najwięcej paneli na dachach, ale też wokół budynków

Długoterminowa strategia PKP Energetyka zakłada, że do 2030 roku firma zmniejszy swój ślad węglowy o 85 proc. i stanie się neutralna klimatycznie w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich. Pierwszy, znaczący krok został poczyniony, co można zobaczyć, wyglądając przez okno jadącego pociągu. W całej Polsce, wzdłuż linii kolejowych, znajdują się podstacje trakcyjne PKP Energetyka wyposażone w urządzenia, które zamieniają prąd zmienny na prąd stały i dostarczają go do pociągów. Każda podstacja zużywa energię na potrzeby własne. Spółka zadbała, aby ta energia pochodziła ze słońca i na większości z nich zainstalowała panele PV.

Projekt objął większość technicznie możliwych lokalizacji. 360 instalacji to przede wszystkim dachy podstacji trakcyjnych (227 budynków), ale też tereny wokół budynków (133 miejsca). Najwięcej minifarm PV jest w województwie wielkopolskim i dolnośląskim (odpowiednio 51 i 42 instalacje). Usytuowanie każdej instalacji dobrano indywidualnie, tak aby uzyskać jak największą efektywność i wydajność.

Same panele zostały zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Firma wybrała technologię polikrystaliczną, zmniejszającą efekt „tafli wodnej” i bezpieczną dla ptaków. Moc jednego zestawu to 6 kW, a łączny potencjał produkcji zielonej energii wynosi 2GWh rocznie, czyli tyle, ile zużywa 1000 gospodarstw domowych. Budżet inwestycji to ponad 15 mln zł.

Rozwój kolei w harmonii z otaczającą nas przyrodą

- Misja PKP Energetyka to wspieranie rozwoju polskiej kolei w harmonii z otaczającą nas przyrodą. Zaczynamy od siebie i dążymy do tego, aby stać się przedsiębiorstwem neutralnym dla środowiska. Dlatego zdecydowaliśmy, że nasza infrastruktura powinna być samowystarczalna, jeśli chodzi o zużycie energii. Na wyprodukowanie energii, którą uzyskujemy ze słońca, trzeba by było użyć 750 ton węgla kamiennego. Skala i tempo wdrożenia projektu były bardzo ambitne, a całość udało się zrealizować dzięki pracy i zaangażowaniu całego zespołu PKP Energetyka, za które bardzo dziękuję - powiedział Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.

