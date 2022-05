PKP Energetyka zaprzęga wodór do magazynowania zielonej energii

Blisko rok temu PKP Energetyka uruchomiła w Garbcach pod Żmigrodem największy największy w Europie - oparty na ogniwach litowo-jonowych - magazyn energii dla kolei. Już wtedy w rozmowie z WNP.PL Leszek Hołda z zarządu firmy zapowiedział, że w Garbcach powstanie także magazyn energii oparty o wodór. Dziś tamta zapowiedź przybiera realny kształt.





W ramach projektu badawczo-rozwojowego przy podstacji trakcyjnej Garbce pod Żmigrodem powstanie system do magazynowania energii oparty o wodór produkowany dzięki energii z farmy słonecznej.

Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju kolei opartej na odnawialnych źródłach energii. PKP Energetyka podpisała właśnie umowę z dostawcą kompletu komponentów do budowy tego układu wodorowego.

Uruchomienie instalacji zaplanowano na 2023 rok.

Inwestycja o wartości ponad 3 milionów złotych pozwoli wytwarzać, magazynować i wykorzystywać na potrzeby kolei „zielony” wodór. Istotny jest fakt, że wytwarzany pierwiastek będzie w 100 proc. uzyskiwany w procesie elektrolizy zasilanej energią pochodzącą ze słońca. Instalacja powstająca w ramach projektu B+R ma za zadanie potwierdzić możliwość wykorzystywania magazynów wodorowych do zasilania kolei w przyszłości.

Czytaj także: Największy w Europie magazyn energii dla kolei już pracuje w Polsce

Celem budowy systemu jest zmagazynowanie całości energii wyprodukowanej przez farmę słoneczną i niewykorzystaną na bieżące cele trakcyjne. Wodorowy układ produkcji i magazynowania energii będzie składał się z elektrolizera, który przekształca energię pozyskaną ze słońca na wodór, systemu magazynowania tego pierwiastka oraz ogniwa paliwowego, które z powrotem zamienia wodór na energię elektryczną.

Jak podaje komunikat, zgodnie z planem, już za rok PKP Energetyka będzie mogła jako pierwsza w Polsce realnie korzystać z tego pionierskiego systemu zasilania kolei w energię opartą o wodór pochodzący z OZE. Pozwoli on jednorazowo magazynować do 23 kg wodoru przy mocach poszczególnych komponentów określanych na: 36 kW dla elektrolizera, 20 kW dla mocy ogniw paliwowych oraz około 150 kWp dla farmy słonecznej.

Wyprodukowany pierwiastek będzie w fazie rozwojowo-badawczej wykorzystywany na cele własne tj. do zasilania potrzeb podstacji trakcyjnej, ale realizowany system w przyszłości ma również mieć możliwość zasilania trakcji. Projekt techniczny układu umożliwia także odłączanie napełnionych butli z wodorem, dzięki czemu może on być wykorzystywany np. do zasilania pojazdów kolejowych PKP Energetyka.

- W PKP Energetyka konsekwentnie wdrażamy w życie naszą misję wspierania rozwoju polskiej kolei. Nasza branża przechodzi obecnie transformację energetyczną, którą realizujemy głównie poprzez program Zielona Kolej. Jego celem jest przejście zasilania kolei w 85 proc. na OZE do 2030 r. Docelowo chcemy, żeby pozostałe 15 proc. również było „zielone” dlatego sukcesywnie inwestujemy w nowoczesne rozwiązania badawczo-rozwojowe przybliżające nas realnie do tego celu - mówi Piotr Obrycki, dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka.

Realizowany układ wodorowy będzie istotnym komponentem w ramach podstacji trakcyjnej w Garbcach. Razem z istniejącym bateryjnym magazynem energii oraz farmą fotowoltaiczną stworzy ekosystem wzajemnie powiązanych i uzupełniających się instalacji wytwarzających i dostarczających energię dedykowaną kolei.

Czytaj także: Prąd z magazynu napędzi pociągi. Kolej stawia na baterie

Unijne współfinansowanie

System produkcji i magazynowania wodoru powstanie we współpracy ze spółką SBB Energy SA z Opola wyłonioną w ramach postępowania przetargowego. Firma od 30 lat prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zarówno w Polsce jak i na świecie.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w ramach projektu „System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokładna wartość inwestycji to 3.273.242,59 zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl