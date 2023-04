PKP Energetyki już nie ma. Firma zmieniła nazwę

Od 27 kwietnia 2023 roku po wprowadzeniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka PKP Energetyka, przejęta przez PGE na początku kwietnia, działa pod nową nazwą PGE Energetyka Kolejowa.

PGE poinformowała, że zakończył się proces rejestracji nazwy spółki PGE Energetyka Kolejowa. To nowa nazwa firmy PKP Energetyka, którą PGE przejęła na początku kwietnia 2023 i która po przejęciu działała pod nazwą handlową PGE Energetyka Kolejowa.

- Od 2016 roku PGE Energetyka Kolejowa przeszła szeroki program modernizacyjny, przeznaczając na inwestycje ok. 4,3 mld zł. Dotyczyły one zarówno segmentu dystrybucji, IT, administracji, jak i zakupu i modernizacji sprzętu kolejowego. Jestem przekonany, że te inwestycje będą stanowić podstawę do kolejnych działań prowadzonych już w ramach grupy PGE i przełożą się na rozwój tego strategicznego obszaru polskiej gospodarki - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

28 grudnia 2022 roku PGE podpisała przedwstępną umowę zakupu PKPE Holding, a pośrednio PKP Energetyki. 3 kwietnia 2023 nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia przez PGE spółki PKPE Holding, a w konsekwencji pośredniego nabycia PKP Energetyki.

Ostateczna cena zapłacona przez PGE za udziały w PKPE Holding wyniosła 1,8733 mld złotych. W wyniku zamknięcia transakcji grupa PGE przejęła uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju, której wartość regulacyjna aktywów na 2023 rok wynosi 3,4 mld zł.

PGE Energetyka Kolejowa zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej dla przewoźników kolejowych. Wykorzystuje do tego około 21,5 tys. km linii energetycznych. Firma dysponuje 6 centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych.

