PKP Intercity : Bezpieczeństwo w trakcie epidemii to priorytet

Dostosowanie siatki połączeń, środki bezpieczeństwa dla pasażerów i personelu, a także produkcja własnego sprzętu ochronnego ograniczają zagrożenia epidemiczne w pociągach - powiadomiła spółka PKP Intercity w czwartek w komunikacie.

- Związane z epidemią restrykcje dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych - powiedział Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

- Dla naszej spółki mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznacza jednak mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Działamy na 100 procent, zapewniając bezpieczeństwo naszym pasażerom oraz pracownikom, jak również dbając o stabilne działanie spółki w tych wyjątkowych okolicznościach - dodał.

W komunikacie podano, że liczba kursujących pociągów PKP Intercity została dostosowana do aktualnego zapotrzebowania.

- W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w obowiązującym rozkładzie jazdy, obecnie odwołanych zostało około 60 proc. pociągów, a 8 proc. kursuje w relacjach skróconych. Dzięki współpracy z przewoźnikami regionalnymi utrzymane zostały wszystkie relacje w dalekobieżnych połączeniach w Polsce - czytamy.

PKP Intercity informuje, że w trakcie trwania epidemii na pokładach pociągów obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. - Od 25 marca br. pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie wykupionej klasy wagonu, niezależnie od wskazanych na bilecie miejsc - napisano.

- Jednocześnie PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach, co pozwala na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi - dodano.

Od 29 kwietnia 2020 przewoźnik umożliwia zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w składzie z założeniem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi, czyli co drugie miejsce.

Spółka poinformowała, że od 21 marca br. drzwi pociągów otwierane są automatycznie, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami.



- Już od połowy marca na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów PKP Intercity, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety - podano.

W ramach procedur bezpieczeństwa PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie i rozpoczęło wyposażanie kierowników pociągów i konduktorów w maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych. Aby zapewnić odpowiednie rezerwy środków ochrony osobistej 10 kwietnia br. PKP Intercity uruchomiło we własnym zakresie produkcję maseczek wielorazowych, a od 20 kwietnia br. przyłbic ochronnych. Do tej pory uszyto blisko 7 tysięcy maseczek i wyprodukowano niemal pół tysiąca przyłbic -czytamy.

- W ośmiu miastach PKP Intercity prewencyjnie przygotowało miejsca czasowego pobytu na wypadek konieczności odbycia kwarantanny przez pracowników lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, która wymusiłaby ich czasowe odizolowanie - czytamy.