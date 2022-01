PKP Intercity kupi 16 lokomotyw hybrydowych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) - wynika z ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dostawy wszystkich pojazdów mają zostać zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.



Przetarg ogłoszony przez PKP Intercity mówi o 16 lokomotywach z napędami hybrydowymi - elektryczno-spalinowymi. Zainteresowane kontraktem firmy mają składać swoje oferty do 15 lutego tego roku.



W ostatnią środę PKP Intercity poinformowało, że spółka zamierza zwiększyć skalę inwestycji z 19 mld zł do 27 mld zł do roku 2030, z czego na nowoczesny tabor zostanie przeznaczone 24,5 mld zł, a 2,6 mld zł na przyjazne środowisku stacje postojowe.

