PKP Intercity ma rekord w kieszeni. Przewiozło już 50 mln pasażerów

PKP Intercity przewiozło w 2022 roku już ponad 50 milionów pasażerów. Oznacza to, że na półtora miesiąca przed końcem roku pobity został rekord ustanowiony w najlepszym do teraz 2019 roku. Wtedy pociągami przewoźnika podróżowało blisko 49 milionów podróżnych.

Październik był kolejnym miesiącem, w którym przejazdy z PKP Intercity cieszyły się dużym zainteresowaniem - pociągami przewoźnika podróżowało 5,2 mln osób. Październikowa popularność kolejowych podróży była większa niż we wrześniu (ponad 4,8 mln), co w dużym stopniu jest efektem wprowadzonej na początku miesiąca puli miliona biletów w promocyjnych cenach.

Od początku roku do końca października pociągami PKP Intercity podróżowało 48,8 mln pasażerów. To blisko 19,9 mln osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 68 proc.), jak również 7,9 mln więcej (19 proc. wzrostu) niż po pierwszych 10 miesiącach rekordowego do tej pory 2019 roku.

Jak podaje komunikat prasowy spółki, dużą popularnością podróże z PKP Intercity cieszyły się także w czasie ostatniego długiego weekendu - od czwartku 10 listopada do niedzieli 13 listopada pociągami przewoźnika podróżowało blisko 790 tys. osób, czyli niemal 200 tys. pasażerów dziennie. Długi weekend towarzyszący Narodowemu Świętu Niepodległości był także wyjątkowy pod jeszcze jednym względem - w jego trakcie PKP Intercity przewiozło pięćdziesięciomilionowego pasażera w tym roku. Tym samym PKP Intercity już w listopadzie osiągnęło najlepszy w swojej ponad dwudziestoletniej historii wynik liczby przewiezionych podróżnych w trakcie roku.

Historyczne przekroczenie granicy 50 mln pasażerów

- Wyniki przewozowe PKP Intercity jednoznacznie udowadniają, że kolej staje się coraz popularniejsza w Polsce. Pociągi to transport przyszłości warto zaprzyjaźnić się z nimi już dziś. Cieszymy się również, że realizowana strategia inwestycyjna i wprowadzone atrakcyjne oferty biletowe znajdują odbicie w wysokiej frekwencji. Historyczne przekroczenie granicy 50 mln pasażerów to dla nas powód do dumy, wyraz dużego zaufania ze strony podróżnych i jednocześnie ogromna zachęta do dalszej, ciężkiej pracy - mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Więcej promocyjnych biletów. Ceny naprawdę niskie

Aby zachęcić kolejne osoby do jesiennych podróży koleją, PKP Intercity zwiększa pulę promocyjnych biletów w ramach obowiązującej od początku października akcji. Do sprzedaży trafiło wówczas milion biletów z oferty Promo. Teraz przewoźnik dokłada dodatkowe 200 tys. tańszych biletów.

- Uruchomiona przez nas na początku wielka akcja promocyjna, w ramach której do sprzedaży trafiło milion biletów w niskich cenach, spotkała się z dużym zainteresowaniem podróżnych. Sprzedaliśmy już ok. 930 tys. biletów. Przed nami jeszcze kilkanaście dni listopada, więc dokładamy do promocyjnej puli dodatkowe 200 tys. biletów, aby zachęcić kolejnych podróżnych do wyruszenia w Polskę i odkrycia zalet podróżowania koleją - przekonuje Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Ceny podróży na popularnych trasach, np. pomiędzy Warszawą a Krakowem, Trójmiastem, Katowicami i Poznaniem zaczynają się już od 19 zł. Także bilety kupione w ramach progu Promo Plus zapewniają dużo tańsze przejazdy - w tym przypadku za 28 zł. Z kolei podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl