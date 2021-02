PKP Intercity ma umowę z czeską firmą na lokomotywy spalinowe

Podpisano umowę z czeską firmą CZ Loko na dostawę 10 nowych lekkich lokomotyw spalinowych - poinformowało w poniedziałek PKP Intercity. Wartość kontraktu to blisko 40 mln zł netto.

Lekkie lokomotywy spalinowe będą służyć do pracy manewrowej i zestawiania składów wagonowych przewoźnika na bocznicach Zakładów PKP Intercity.

Wartość zamówienia wynosi 39,1 mln zł netto. Zaznaczono, że w ramach kontraktu CZ Loko przeszkoli pracowników przewoźnika z obsługi lokomotyw, udzieli też czteroletniej gwarancji i rękojmi na wyprodukowane pojazdy.

Umowa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania, a dostawa pierwszej z lokomotyw nastąpi w ciągu 18 miesięcy - poinformowała spółka.

"Cieszę się, że PKP Intercity utrzymuje dobre tempo swoich inwestycji. Nowe lokomotywy unowocześnią i usprawnią działalność przewoźnika, przez co wzmocnią jego pozycję rynkową. Z punktu widzenia gospodarczego jest to z pewnością ważna informacja. Jednak na tym, że PKP Intercity postawiło na całościową i konsekwentną modernizację skorzystają przede wszystkim pasażerowie. Dla nich jest to z pewnością świetna wiadomość" - wskazał cytowany w informacji sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Z kolei wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, podkreślił, że inwestycje PKP Intercity służą komfortowi pasażerów, ale także sprawności codziennej obsługi taboru, co ma ogromny wpływ na jakość świadczonych usług. "To kolejny krok przybliżający do celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna" - dodał.

"Jako Grupa PKP do programu unowocześnienia polskiej kolei podchodzimy bardzo kompleksowo. Dbamy nie tylko o przebudowę dworców, modernizację linii kolejowych i zapewnienie floty nowoczesnych pociągów, ale inwestujemy również w infrastrukturę i tabor do obsługi technicznej składów" - przypomniał prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Jak powiedział prezes PKP Intercity, umowa z CZ Loko to pierwszy kontrakt, który spółka podpisała w tym roku. "Wypatrujemy już kolejnych miesięcy, które przyniosą dalsze efekty największego programu inwestycyjnego w historii naszej spółki" - dodał.

Modernizacja 10 lokomotyw manewrowych to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.