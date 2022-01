PKP Intercity ma umowy na inwestycje warte ponad 5,5 mld zł

PKP Intercity ma obecnie zakontraktowane umowy o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł w ramach programu inwestycyjnego obejmującego tabor oraz infrastrukturę - poinformował przewoźnik we wtorek. Umowy są częścią wartego 19 mld zł programu "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji".

Jak poinformował przewoźnik, w ramach tej strategii flotę przewoźnika wzmocniło już łącznie ponad 600 wagonów po modernizacji.



Z danych przekazanych przez PKP Intercity wynika, że od stycznia do grudnia 2021 roku z usług spółki skorzystało około 35,5 mln pasażerów, czyli o blisko 9 mln więcej niż w 2020 r.



Najlepszym okresem były wakacje, podczas których przewieziono blisko 12,4 mln pasażerów, co było wzrostem o 49 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wtedy pociągami przewoźnika podróżowało blisko 8,3 mln osób.



- Polacy również chętnie jeździli pociągami PKP Intercity w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W dniach 23-26 grudnia 2021 r. składami spółki podróżowało ponad 400 tys. pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy m.in. w kierunku Krakowa, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia - napisano w komunikacie.



PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl