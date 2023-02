PKP Intercity obniża ceny biletów na wszystkie połączenia

PKP Intercity obniża od 1 marca tego roku ceny biletów. Ceny bazowe na połącznia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11 proc. niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15 proc. – poinformował przewoźnik we wtorkowym komunikacie.

Ceny biletów PKP Intercity wracają do poprzedniego poziomu, sprzed 11 stycznia, kiedy wszedł w życie nowy cennik.

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok.

Przewoźnik wyjaśnił we wtorek, że zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający ze zwyżki cen energii elektrycznej.

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract).

Przewoźnik podkreślił, że ceny biletów wracają tym samym do poprzedniego poziomu, sprzed 11 stycznia, kiedy wszedł w życie nowy cennik. Od 11 stycznia obowiązuje nowy cennik biletów PKP Intercity. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę cen biletów przewoźnik uzasadnił wzrostem cen prądu.

Firma poinformowała ponadto, że w ślad za niższymi cenami biletów jednorazowych, obniżone będą także ceny biletów odcinkowych, Kart Intercity (uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach), jak również opłat na przewóz rowerów, psa oraz bagażu.

Spółka przekazała, że osoby, które kupiły bilety odcinkowe lub Karty Intercity w cenach obowiązujących od 11 stycznia br. otrzymają możliwość zwrotu środków proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych.

PKP Intercity przypomniało, że przedmiotem obowiązującej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury umowy jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030.

Jak pod koniec stycznia tego roku poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w tym roku w ramach umowy PSC PKP Intercity otrzyma 1 mld 290 mln i dodatkowo 575 mln z budżetu.

Przewoźnik wyjaśnił we wtorek, że zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający ze zwyżki cen energii elektrycznej. W 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie 1,5 mld zł brutto.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC - w 2022 roku wybrało je ponad 90 proc. osób podróżujących z PKP Intercity.

Spółka przypomniała, że ceny biletów na przejazdy z PKP Intercity kształtowane są dynamicznie - oznacza to, że cena biletu nie jest zależna od wyprzedzenia z jakim kupowany jest bilet. Dostępność poszczególnych biletów promocyjnych zależy od popularności danego pociągu. Oznacza to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet.

Dzięki zróżnicowanym progom promocyjnym możliwe jest np. kupienie biletu na połączenie EIP obsługiwane pojazdem Pendolino na trasie Warszawa - Kraków czy Warszawa - Gdańsk nawet za 49 zł, a w pociągach kategorii TLK i IC już za 19 zł.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki informował na konferencji, że najpóźniej do końca lutego ma zostać wdrożony nowy taryfikator biletów PKP zakładający obniżki cen.

