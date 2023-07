PKP Intercity odbiera nowe Flirty. To część kontraktu za ponad 1 mld zł

Spółka PKP Intercity odebrała sześć z 12 pociągów typu Flirt od Stadlera z wartego ponad 1 mld zł kontraktu - poinformował kolejowy przewoźnik we wtorek, 4 lipca. Pozostałe składy mają trafić do przewoźnika do końca tego roku.

Dostarczane właśnie Flirty to część największego w historii spółki programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji".

Flirty uzupełnią ofertę Intercity na liniach: Szczecin - Poznań - Łódź - Lublin; Szczecin - Poznań - Łódź - Kraków; Gdynia - Bydgoszcz - Łódź - Kraków; Gdynia - Bydgoszcz - Łódź - Katowice; Olsztyn - Warszawa - Kraków; Olsztyn/Białystok - Warszawa - Częstochowa - Bielsko Biała/Racibórz.

- Każda inwestycja PKP Intercity jest przeprowadzana z myślą o naszych pasażerach, których zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Nowoczesne pojazdy, jak te właśnie odebrane od Stadler Polska, są namacalnym dowodem na pozytywną zmianę polskiej kolei. Coraz więcej połączeń jest obsługiwanych przez nowy lub zmodernizowany tabor, dzięki czemu kolej staje się coraz bardziej preferowanym przez pasażerów środkiem transportu - mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Dostarczane obecnie Flirty są kompatybilne z pojazdami przekazanymi przewoźnikowi przez Stadlera w 2015 r.

Jak podano, w nowych zespołach trakcyjnych pasażerowie skorzystają z m.in. z klimatyzacji, gniazdka elektryczne, wzmacniacza sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu czy miejsca na przewóz rowerów.

Jak informuje PKP Intercity, dostarczane obecnie Flirty są kompatybilne z pojazdami przekazanymi przewoźnikowi przez Stadlera w 2015 r. Oznacza to, że można łączyć jednostki z 2015 r. z pojazdami z najnowszej serii.

- Jestem przekonany, że produkowane przez Stadler Polska pojazdy będą bardzo dobrze służyły przewoźnikowi, ale przede wszystkim pasażerom. To kolejne składy tego typu, które dostarczamy PKP Intercity, co jest dowodem zaufania do naszej pracy i potwierdzeniem wysokiej jakości pojazdów z naszej siedleckiej fabryki - mówi Tomasz Prejs, prezes zarządu Stadler Polska.

Nowe składy mają 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy.

Dostarczane właśnie Flirty to część największego w historii spółki programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji". Pojazdy te produkowane są w siedleckiej fabryce Stadlera. Przetarg na dostarczenie nowych składów PKP Intercity ogłosiło w 2017 r., a umowę w tej sprawie podpisano w 2019 r. Podpisana umowa obejmuje utrzymanie techniczne nowej floty przez 15 lat. Wartość kontraktu to 1,015 mld zł brutto.

W ramach strategii taborowej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku narodowy przewoźnik zainwestuje 27 mld zł w nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W efekcie przewoźnik planuje uruchamiać w 2030 roku około dwa razy więcej pociągów i zaoferować pasażerom wysoki standard podróży. Normą staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów.

Wyższy komfort i funkcjonalność zapewni nowy design przestrzeni wewnątrz pociągów, nad którego założeniami trwają obecnie prace. Nowe pojazdy będą dostosowane do potrzeb różnych grup podróżnych, np. osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.

Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC - w 2022 r. wybrało je ponad 90 proc. osób podróżujących z PKP Intercity.

PKP Intercity zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

