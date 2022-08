PKP Intercity odebrało 60 nowych wagonów drugiej klasy

Spółka PKP Intercity odebrała 60 nowych wagonów drugiej klasy wyprodukowanych przez poznańskiego producenta H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Dodano, że docelowo do PKP IC trafi 81 wagonów z tego zakładu.

Realizowana przez PKP Intercity inwestycja jest efektem umowy podpisanej z poznańską firmą H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowychw w lutym 2018 r. Wartość całego zamówienia wyniesie 697,3 mln brutto.

Zgodnie z poniedziałkową informacją, PKP IC odebrało dotychczas 60 z 81 zamówionych wagonów. W skład odebranego taboru wchodzi 27 wagonów bezprzedziałowych, 23 wagony przedziałowe i 10 wagonów bezprzedziałowych z miejscami do przewożenia rowerów. Wszystkie wagony są drugiej klasy.

"Inwestycje w nowoczesny tabor pozwolą zaproponować pasażerom stały, wysoki i powtarzalny standard podróży. Opracowany przez nas plan rozwoju sprawi, że kolej stanie się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru" - ocenił członek zarządu PKP IC Jarosław Oniszczuk, cytowany w informacji prasowej spółki.

Nowe wagony zostały dostosowane do prędkości 200 km/h. Przewoźnik podkreślił, że pasażerowie będą mogli korzystać m.in. z wygodnych foteli, klimatyzacji, systemu informacji pasażerskiej czy toalet z zamkniętym obiegiem. "Każde miejsce ma dostęp do gniazdka elektrycznego oraz indywidualne oświetlenie. Ponadto zostały zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu" - dodała spółka.

"W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej +PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji+ do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe" - przypomniał przewoźnik.

PKP Intercity zamierza uruchamiać w 2030 r. około dwa razy więcej pociągów i oferować pasażerom "wysoki standard" podróży. "Normą staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów" - zapewniła spółka. Obecnie większość należących do niej pociągów kursuje z prędkością 120-160 km/h - dodano.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl