PKP Intercity odebrało pierwsze pociągi z zamówienia za ponad 1 mld zł

16 września br. PKP Intercity odebrało 2 z 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT, wyprodukowanych w siedleckiej fabryce Stadler Polska. Wszystkie składy mają trafić do parku taborowego przewoźnika w III kwartale 2023 roku.

W 2017 roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Najkorzystniejsza była oferta firmy Stadler Polska. W 2019 roku została podpisana umowa. Teraz przewoźnik odbiera pierwsze pociągi.

Nowoczesne pojazdy dostarczane w ramach zamówienia o wartości ponad miliarda złotych są częścią największego w historii spółki programu inwestycyjnego „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”.

To już drugie zamówienie PKP Intercity u Stadlera. - W Siedlcach mówimy, że jakość jest wtedy, kiedy wraca klient, nie pociąg - zwraca uwagę Tomasz Prejs, prezes Stadler Polska.

W nowych zespołach trakcyjnych pasażerowie skorzystają z licznych udogodnień,

m.in. klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu czy dedykowanego miejsca na przewóz rowerów. Nowe jednostki są monitorowane,

a przestrzeń pasażerska oferuje 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy.

FLIRT-y będą kursowały przez całą Polskę, m.in. z Gdyni przez Łódź do Krakowa

- Cieszymy się, że kolejne nowoczesne pojazdy wzmacniają park taborowy PKP Intercity. Wstępne plany zakładają, że najnowsze pojazdy typu FLIRT będą kursowały przez całą Polskę, m.in. z Gdyni przez Łódź do Krakowa. Będzie więc mogło z nich skorzystać wielu mieszkańców miast zlokalizowanych na ich trasach - mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

W układzie docelowym 12 nowych pojazdów od Stadler Polska uzupełni ofertę m.in. na trasach:

Szczecin - Poznań - Łódź - Lublin;

Szczecin - Poznań - Łódź - Kraków;

Gdynia - Bydgoszcz - Łódź - Kraków;

Gdynia - Bydgoszcz - Łódź - Katowice;

Olsztyn - Warszawa - Kraków;

Olsztyn/Białystok - Warszawa - Częstochowa - Bielsko-Biała/Racibórz.

- Pojazdy są dostosowane do potrzeb różnych grup podróżnych: rowerzystów, rodzin z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. Na pokładzie znajduje się platforma ułatwiająca wsiadanie podróżnym

na wózkach i mającym trudności z poruszaniem się. Poprawi to dostępność kolei, aby w sposób bezpieczny i wygodny mogło z niej korzystać jak najwięcej pasażerów - wyjaśnia Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

- Pojazdy, które przekazujemy naszemu klientowi to dwie pierwsze jednostki z drugiego już zamówienia otrzymanego od PKP Intercity. W Siedlcach mówimy, że jakość jest wtedy, kiedy wraca klient, nie pociąg. Możliwość ponownych dostaw naszych pociągów FLIRT do PKP Intercity to dowód zaufania i potwierdzenie wysokiej jakości pojazdów z siedleckiego zakładu - ocenia Tomasz Prejs, prezes Stadler Polska.

ETCS Guardia, odzyskiwanie energii, recykling materiałów, kompatybilność,

Elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT dla PKP Intercity są w pełni zgodne z najnowszymi TSI

