PKP Intercity odebrały kolejne wagony typu Combo

PKP Intercity odebrało ostatnie z 60 zamówionych wagonów typu 111A-30 Combo, które zostały zmodernizowane przez Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki.

Tym samym warte 310 mln zł brutto wagony są włączane do pociągów jeżdżących między innymi do Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Przemyśla czy Suwałk.



Tabor COMBO są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce, to wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne na nowe, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku.



W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.



- Zakończenie dostaw wagonów COMBO dla PKP Intercity to kolejny krok w wielkiej modernizacji polskiej kolei. Inwestycja ta jest dowodem na to, że narodowy przewoźnik nie zwalnia tempa w podnoszeniu komfortu i standardu podróżowania. Wprowadzane udogodnienia ucieszą wielu podróżnych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, dla których podróżowanie po Polsce dzięki takim inwestycjom staje się o wiele łatwiejsze - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.



Wagony Combo jeżdżące w składach PKP Intercity uzyskały - jako pierwsze w Polsce - prestiżowy certyfikat "Transport bez barier", przyznany przez Fundację Integracja.



W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull.

