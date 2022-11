PKP Intercity ogłasza największy przetarg w historii

Spółka PKP Intercity w ramach ogłoszonego 4 listopada przetargu zamierza kupić od 300 do 450 nowych wagonów różnego typu - poinformował przewoźnik. Spółka w nowoczesny tabor zainwestowała już 7 mld zł, a do 2030 r. kwota ta ma sięgnąć 27 mld zł - dodano.

W ramach ogłoszonego przetargu zakupione zostaną nowoczesne wagony różnego typu dostosowane do odbiorców z różnymi potrzebami, m.in. rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.

Nowe wagony zostaną wyposażone w udogodnienia, które już dziś stają się standardem w pociągach PKP Intercity. Pasażerowie skorzystają m.in. z WiFi, systemu indywidualnego oświetlenia, gniazd elektrycznych i USB.

Przewoźnik wyjaśnił, że ogłoszone w piątek, 4 listopada 2022 r. zamówienie jest największym tego typu w historii PKP Intercity.

Jak podał prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, w wyniku przetargu do spółki trafi 300 nowych wagonów, ale firma będzie miała opcję dokupienia kolejnych 150.

- Spółka dotąd zainwestowała 7 mld zł w nowoczesny tabor. Do 2030 roku ma być to 27 mld zł - przypomniał.

Szef PKP Intercity wyjaśnił, że w ramach ogłoszonego w piątek przetargu zakupione zostaną nowoczesne wagony różnego typu dostosowane do odbiorców z różnymi potrzebami, m.in. rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.

Jak dodał, nowe wagony zostaną wyposażone w udogodnienia, które już dziś stają się standardem w pociągach PKP Intercity. Pasażerowie skorzystają m.in. z WiFi, systemu indywidualnego oświetlenia, gniazd elektrycznych i USB.

- Polska kolej musi być silna i konkurencyjna oraz na powrót odzyskać zaufanie Polaków. Tak się dzieje poprzez duże inwestycje na kolei - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przypomniał, że w ciągu siedmiu lat przybyło 100 stacji kolejowych, na których zatrzymują się pociągi.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zaznaczył, że dzięki inwestycjom w transport kolejowy w Polsce przywracana jest kolej dla obywateli.

- Szczególnie ważne jest to w mniejszych miejscowościach, gdzie budowane są nowe dworce kolejowe - dodał.

Przetarg na różne wagony na różne potrzeby. Przedziałowe i bezprzedziałowe

Spółka PKP Intercity poinformowała w piątek, że w ramach przetargu kupione zostaną wagony różnego typu.

Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy przewoźnika wzbogaci się o: 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową; 40 wagonów przedziałowych 2. klasy; 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy; 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami; 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów; 38 wagonów restauracyjnych; 26 wagonów dzienno-nocnych.

- Jeśli zdecydujemy się na rozszerzenie zamówienia do 450 wagonów, to każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki - od 13 do 40 sztuk - dodał szef PKP Intercity.

