PKP Intercity ogłasza nowy przetarg na piętrowe pociągi. Poprzedni unieważniono

Spółka PKP Intercity ogłosiła nowy przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi.

Poprzednie postępowanie unieważniono. Złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet.

Przewoźnik uelastycznił warunki realizacji przyszłego zamówienia oraz zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację projektu.

By to osiągnąć, spółka przyjęła strategię „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

Jednym z kluczowych elementów strategii jest zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Składy jednorazowo są w stanie przewieść do 700 pasażerów i pozwolą zrealizować założone cele strategiczne przewoźnika. Dlatego szczególnie ważne jest, aby projekt zakupu tego typu taboru został zrealizowany, a pojazdy trafiły do PKP Intercity w najbliższych latach.

PKP Intercity przypomina, że w 2020 roku rozpoczął przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego od przeprowadzenia dialogu technicznego z potencjalnymi producentami pojazdów. Dzięki temu możliwe było stworzenie opisu potrzeb i wymagań niezbędnych do wszczęcia procedury zmierzającej do wyboru wykonawcy i zawarcia umowy.

W 2021 roku ogłoszono postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a w 2022 roku spółka zaprosiła wykonawców biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku tego roku została złożona jedna oferta, której wartość wynosiła ponad 7,8 mld zł brutto, co w sopsób wyraźny przewyższyło zakładany budżet o 2,4 mld zł brutto.

Mamy wobec tego nowe postępowanie, którego przedmiot pozostaje ten sam, ale zmianie ulegają niektóre elementy związane z realizacją zamówienia.

Zmiany w przetargu wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku

Nowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a nie jak poprzednio w trybie dialogu konkurencyjnego. PKP Intercity zdecydowało się uelastycznić termin realizacji dostaw wszystkich pojazdów. Wcześniej spółka wymagała, aby cały projekt został zrealizowany nie później niż do dnia 31 maja 2026 roku. Teraz przewidziany czas to maksymalnie 54 miesięce od dnia zawarcia umowy.

Zmianie ulegają także zasady płatności za realizację zamówienia. W poprzednim postępowaniu uwzględniona była 5-proc. zaliczka, natomiast teraz przewoźnik oprócz 5 proc. zaliczki, zakłada dodatkowo płatności cząstkowe:

- po wykonaniu pudła każdego z pojazdów i dokonaniu odbioru cząstkowego z wynikiem pozytywnym – 15 proc. wartości ceny jednostkowej danego pojazdu;

- po dokonaniu z wynikiem pozytywnym odbioru fabrycznego każdego z pojazdów – 15 proc. wartości ceny jednostkowej danego pojazdu;

- po dokonaniu z wynikiem pozytywnym odbioru końcowego każdego z pojazdów – 65 proc. wartości ceny jednostkowej danego pojazdu.

Przewoźnik proponuje też inne podejście do kwestii waloryzacji. Wcześniejsze postępowanie uwzględniało dwustronną waloryzację za świadczenia usługi utrzymania z cap (zabezpieczenie przed sytuacją rosnących stóp procentowych) do 2,06 proc. oraz nie więcej niż 15 proc. względem cen z oferty. W obecnym przetargu założono dwustronną waloryzację bez cap, oczywiście pod warunkiem ziszczenia się okoliczności szczegółowo wskazanych w umowie.

Pierwsze piętrowe składy wagonowe we flocie PKP Intercity

Zamówienie obejmuje 38 wagonów sterowniczych, 228 wagonów środkowych oraz 45 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Lokomotywy będą przystosowane do eksploatacji w trybie push-pull. Oznacza to, że mogą zarówno pchać, jak i ciągnąć składy wagonów, co ogranicza konieczność pracy manewrowej, gdy pociąg ma jechać w odwrotnym kierunku. Ponadto pojazdy objęte zamówieniem, po uzyskaniu dodatkowej homologacji, będą mogły się poruszać także po czeskiej sieci kolejowej. Elektrowozy będą mogły prowadzić również składy klasycznych wagonów, co zwiększy elastyczność operacyjną przewoźnika.

Piętrowe składy wagonowe będą nowością we flocie PKP Intercity.

