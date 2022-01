PKP Intercity planuje inwestycje wartości 27 mld zł

Wartość programu inwestycyjnego PKP Intercity została zwiększona do 27 mld zł z 19 mld zł przewidzianych w dotychczasowej strategii - poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Dwa razy więcej pasażerów

- Planujemy też inwestycje w nowoczesne stacje postojowe jak również w zaplecze techniczne. Już obecnie podpisujemy umowy z wykonawcami, ale chcemy szerzej, chcemy wybudować nowoczesne myjnie, które będą korzystały z nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska - stwierdził Chraniuk.Prezes poinformował też, że do 2030 PKP Intercity chce przewozić rocznie prawie 90 mln pasażerów, czyli podwoić obecną ich liczbę.- Wierzę w to, że nam się uda, o czym świadczy ostatnie nasze sześć lat, kiedy to udało nam się zwiększyć liczbę rocznie przewożonych pasażerów z 30 mln do prawie 50 mln pasażerów - podkreślił.Obecny na konferencji Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity, poinformował, że spółka jest przygotowana na pozyskanie finansowania zwiększonego planu inwestycyjnego. Wyjaśnił, że program inwestycyjny będzie finansowany z środków własnych, kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, funduszy europejskich, Krajowego Planu odbudowy, emisji obligacji czy kredytów komercyjnych.PKP Intercity planuje też wprowadzić jasny podział na kategorie. W kategorii wysokiej pociągi będą podróżowały z prędkością do 250 km/h, połączą największe miasta i będą zapewniać najkrótsze czasy przejazdu. W kategorii średniej prędkości będą pokonywały trasy z prędkością do 200 km/h, połączą miasta i aglomeracje. Z kolei składy jeżdżące w kategorii ekonomicznej będą podróżowały z prędkością do 200 km/h, a na ich trasach znajdą się też przystanki zlokalizowane w mniejszych miejscowościach.