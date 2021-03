PKP Intercity planuje w połowie tego roku ogłosić przetarg na piętrowe pociągi

PKP Intercity planuje około połowy tego roku ogłosić przetarg na 38 piętrowych pociągów, które byłyby dostosowane do jazdy z prędkością 200 km/h - poinformowało PAP biuro prasowe kolejowego przewoźnika.

"PKP Intercity planuje ogłosić postępowanie na zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanych do prędkości 200 km/h około połowy 2021 r." - napisano w odpowiedzi na pytanie PAP.

Spółka ogłosiła dialog techniczny w sprawie dostawy piętrowych pociągów w ubiegłym roku. Wtedy informowała, że chodzi o dostawę 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi.

Pociągi typu push-pull składają się z lokomotywy i wagonów, przy czym ostatni wagon może pełnić rolę wagonu sterowniczego. W przypadku gdy pociąg ciągnięty jest przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z lokomotywy, a gdy pociąg jest przez lokomotywę pchany, to sterowanie odbywa się z wagonu sterowniczego.



Jak poinformowało PKP Intercity w ubiegłorocznym ogłoszeniu o dialogu technicznym, przewoźnik zakłada, że pociąg składałby się z jednego wagonu końcowego z kabiną sterowniczą, z miejscami siedzącymi w klasie 2, z przedziałem konduktorskim, maszyną vendingową (służącą do sprzedaży samoobsługowej m.in. napojów czy przekąsek - PAP), strefą dla opiekunów z dziećmi oraz miejscami dla podróżujących z rowerami.



Kolejne pięć wagonów środkowych wyposażonych byłoby w miejsca siedzące klasy 2, a jeden wagon miałby miejsca siedzące klasy 1.



