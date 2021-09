PKP Intercity pracuje nad bardziej komfortowymi wagonami

PKP Intercity opracowuje nową, bardziej komfortową koncepcję wagonów, które w najbliższych latach pojawią się na torach - poinformowała we wtorek spółka. Dodano, że w ostatnim kwartale br. wykonawcy otrzymają zaproszenie do składania ofert, a rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

W przesłanej informacji prasowej napisano, że PKP Intercity przygotowując się do kolejnych przetargów, które zostaną ogłoszone w ramach wartego 19 mld zł planu inwestycyjnego, pracuje nad nowym konceptem nowoczesnych pociągów.

Poprzez nowe podejście do projektowania przestrzeni wewnątrz wagonów chcemy wyznaczyć nowy standard podróżowania koleją, co istotnie przyczyni się do wzrostu jej popularności - wskazał cytowany w informacji prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Zaznaczył, że nowe rozwiązania sprawią, że zaplanowanie i podróż pociągiem będzie łatwe, szybkie, komfortowe i atrakcyjne kosztowo.

Wskazano, że pierwsze koncepty dotyczą piętrowych składów wagonowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi, na zakup których PKP Intercity ogłosiło w lipcu br. postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Przewoźnik - jak czytamy - planuje wzmocnić swoją flotę 38 składami wraz z 45 lokomotywami.

Pociągi typu push-pull składają się z lokomotywy i wagonów, przy czym ostatni wagon może pełnić rolę wagonu sterowniczego. W przypadku gdy pociąg ciągnięty jest przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z lokomotywy, a gdy pociąg jest przez lokomotywę pchany, to sterowanie odbywa się z wagonu sterowniczego. Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h i planowane są do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych, takich jak np. Warszawa-Łódź czy Kraków-Katowice. Dodano, że wyposażenie i organizacja przestrzeni w wagonach ma być jak najlepiej dostosowana do potrzeb różnych grup klientów. Zamówienie ma objąć zróżnicowane wagony - zarówno pierwszej jak i drugiej klasy, przedziałowe i bezprzedziałowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do przewozu rowerów, restauracyjne oraz dzienno-nocne, umożliwiające komfortowe podróże w nocy. Wagony będą projektowane już w oparciu o nowe podejście do designu.

Obecnie - jak napisano - PKP Intercity oczekuje wniosków potencjalnych wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. "Po weryfikacji wniosków zostaną przeprowadzone dialogi z zakwalifikowanymi do udziału w postępowaniu wykonawcami. Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku" - czytamy.

Przypomniano, że przez 20 lat narodowy przewoźnik przewiózł ponad 550 mln podróżnych. "Jestem przekonany, że na miliardowego pasażera nie będziemy musieli czekać blisko 20 lat, ponieważ polska kolej przyspiesza, staje się coraz popularniejsza, i tego miliardowego pasażera powitamy szybciej, niż myślimy. 20 lat temu PKP Intercity stanęło przed wyzwaniem zbudowania oferty, która byłaby konkurencyjna wobec innych środków transportu. Od kilku lat trwa również intensywna walka z wykluczeniem transportowym poprzez zagęszczanie siatki połączeń przewoźnika. Teraz spółka idzie krok dalej i chce być pierwszym wyborem dla Polaków. Tego życzę PKP Intercity, bo dzięki temu Polacy będą cieszyć się bezpiecznymi, komfortowymi, przewidywalnymi, dostępnymi i ekologicznymi podróżami" - powiedział cytowany w informacji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Napisano, że przez 20 lat PKP Intercity wydało na zakup i modernizację taboru oraz unowocześnienie zapleczy technicznych 8 mld zł brutto.

