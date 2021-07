PKP Intercity przygotowuje się do zakupu pociągów piętrowych

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup piętrowych składów wagonowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi. To jeden z największych projektów taborowych, który przewoźnik zamierza zrealizować w ramach zaktualizowanego, wartego 19 mld zł programu inwestycyjnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

19 mld zł inwestycji w nowoczesny tabor

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.- Wagonowe składy typu push-pull przyczynią się do dalszego rozwoju oferty między aglomeracjami i podróży w krótszym czasie. Ta inwestycja jest także kolejnym krokiem w zwiększaniu dostępności do kolei. Dążymy do tego, by kolej odpowiadała na potrzeby wszystkich grup pasażerów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie nowe składy będą dostosowane do potrzeb tej grupy podróżnych - deklaruje Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku przewoźnik zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Poza zakupem piętrowych składów wagonowych typu push-pull, plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, a także elektryczne zespoły trakcyjne.W 2030 roku cały tabor przewoźnika ma być już nowy lub zmodernizowany. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.