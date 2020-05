PKP Intercity przywraca połączenia. Wracają też pasażerowie

Obecnie kursuje około 60 proc. ze średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w obowiązującym rozkładzie jazdy, z czego 8 proc. w skróconej relacji. Na 22 maja planuje się przywrócenie kursowania pociągów pendolino. Chodzi tu o osiem połączeń na trasie Kraków- Warszawa-Trójmiasto – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

– Nie jesteśmy w stanie wskazać, do kiedy będzie trwać pandemia i związany z nią spadek popytu na przewozy. Analizując m.in. prognozowaną frekwencję na konkretnych trasach, podjęliśmy już pierwsze decyzje o przywróceniu części zawieszonych bądź skróconych wcześniej połączeń.Kolejne decyzje będą oczywiście zależne przede wszystkim od panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity. Priorytetem dla spółki pozostaje troska o pełne bezpieczeństwo i komfort podróży.– Mamy zapewnione środki finansowania naszego planu inwestycyjnego i konsekwentnie go realizujemy. Opracowaliśmy długofalowy plan rozwoju, a do tego niezbędne jest stałe podnoszenie komfortu podróży i jakości świadczonych usług, które zapewniają inwestycje w nowoczesny tabor. Realizacja przewidzianych inwestycji zapewnia także ciągłość działania i płynność finansową naszym dostawcom i partnerom.Czytaj także: Budimex wykonawcą modernizacji stacji Warszawa Zachodnia – Pomimo mniejszego zapotrzebowania na podróże nie redukujemy zatrudnienia. Ten czas i związany z tym zmniejszony stopień eksploatacji taboru przeznaczony jest na odpowiednie przygotowanie techniczne floty PKP Intercity.Wykonywane są przeglądy i naprawy, które pozwolą na płynne włączenie taboru do ruchu po ponownym uruchomieniu zawieszonych obecnie połączeń. Wagony przygotowuje się do sezonu letniego. Obecnie trwają m.in. przeglądy i konserwacja instalacji klimatyzacji.Czytaj także: W tarczy antykryzysowej 3.0 wsparcie dla kolejowych przewoźników pasażerskich Dla złagodzenia sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią, utrzymania zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a także dla ograniczenia kosztów spółki oraz sprawiedliwego i solidarnego rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze, grupy zawodowe i pracowników PKP Intercity, konieczne były pewne decyzje. W porozumieniu z organizacjami związkowymi postanowiliśmy m.in. o obniżeniu wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego – wynagrodzenia. Obniżonym wymiarem czasu pracy o 20 proc. objęto wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.