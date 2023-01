PKP Intercity spodziewa się trzy razy większych kosztów za prąd

PKP Intercity spodziewa się, że w tym roku zapłaci za energię elektryczną trzykrotnie więcej niż w roku 2019 - przekazał zespół prasowy przewoźnika. Jak wyjaśniono, wzrost cen prądu to główny powód korekty cen biletów w górę.

PKP Intercity poinformowało, że od 11 stycznia zacznie obowiązywać nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosną średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc.

PKP Intercity zwraca uwagę, że najnowsze prognozy spółki wskazują na potencjalny wzrost kosztów operacyjnych w przeliczeniu na pasażera, w roku 2023 względem roku 2022, który może przekroczyć 40 proc.

Według przewoźnika zmiana cen biletów nie zrekompensuje więc skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

PKP Intercity podnosi ceny biletów na pociąg

"Głównym powodem, dla którego jesteśmy zmuszeni zmienić ceny i dostosować je do realiów rynkowych jest bardzo duży wzrost cen energii spowodowany przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją. Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej" - wskazano.

PKP Intercity poinformowało, że od 11 stycznia zacznie obowiązywać nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosną średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc.

PKP Intercity prognozuje wzrost kosztów operacyjnych w przeliczeniu na pasażera

PKP Intercity zwraca uwagę, że najnowsze prognozy spółki wskazują na potencjalny wzrost kosztów operacyjnych w przeliczeniu na pasażera, w roku 2023 względem roku 2022, który może przekroczyć 40 proc.

Według przewoźnika zmiana cen biletów nie zrekompensuje więc skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

"Chcemy także zwrócić uwagę na to, że w 2022 roku ponad 90 proc. wszystkich osób przewiezionych przez PKP Intercity stanowili pasażerowie pociągów kategorii TLK i IC. Około 53,5 mln pasażerów z blisko 59 mln podróżowało więc pociągami kategorii ekonomicznych, w których procentowy wzrost cen jest niższy (około 11,8 proc.) niż w przypadku połączeń kategorii EIC i EIP (wzrost o 17,4 proc. dla kat. EIC oraz o 17,8 proc. dla kat. EIP)" - wskazano.

PKP Intercity podało, że jadąc pociągiem kategorii ekonomicznej (TLK lub IC) pasażer do 10 stycznia br. zapłaci maksymalnie 68 zł, a po 11 stycznia br., czyli po wprowadzeniu nowego cennika, zapłaci 76 zł.

Przewoźnik przypomniał jednocześnie, że wprowadzony w maju 2022 r. system dynamicznych cen we wszystkich kategoriach pozwala obniżać ceny biletów. Np. w ramach oferty Super Promo, jadąc pociągiem kategorii TLK lub IC w 2 klasie podróżny może kupić bilet już od 19 zł, dla progu Promo Plus to 34 złote, dla kolejnych progów Promo 45, Promo 30 i Promo 15 cena wyniesie odpowiednio: 41,80 zł, 53,20 zł i 64,60 zł.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl