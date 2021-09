PKP Intercity unowocześni swoją flotę

12 nowych składów, wyprodukowanych przez Stadler Polska oraz 14 zmodernizowanych przez konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz PESA Bydgoszcz, zasili tabor PKP Intercity.

Elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT od Stadler Polska będą dostosowane do prędkości 160 km/h.

Tabor PKP Intercity powiększy się także o zmodernizowane składy ED74.

Dostawa wszystkich 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi w terminie do 48 miesięcy od chwili podpisania umowy tj. do czerwca 2023 r.

Oba pojazdy zaprezentowano w środę w Gdańsku podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako.

"Dziś marzenia się spełniają. A jeszcze 6-7 lat temu pracownicy PKP Intercity mieli tylko marzenia, ale nie mieli nadziei na to, że ten tabor podstawowy, który służy do przewozu pasażerów będzie taborem nowoczesnym, komfortowym i bezpiecznym. I to wszystko ulega zmianie. Dziś możemy zakomunikować, że PKP wzbogaca się kolejne zespoły trakcyjne" - powiedział podczas pokazu pociągów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odbieramy kolejne pojazdy w ramach największego programu inwestycyjnego. Nowe EZTy dostarcza Stadler Polska, konsorcjum ZNTK „Mińsk Mazowiecki” oraz @pesabydgoszcz odpowiada za modernizację ED74. Pojazdy już niedługo wzmocnią naszą flotę! #TRAKO2021 #NowoczesnaKolej #EUYearofRail pic.twitter.com/vdaInHdHOg — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) September 22, 2021

Pudła pojazdów są wykonane z aluminium, dzięki czemu są lżejsze niż stalowe. Niższa masa oznacza mniejsze zużycie energii, a także niższe koszty eksploatacji. Dzięki wyposażeniu w system ETCS nowe pociągi zapewniają również najwyższy poziom bezpieczeństwa. Pojazdy posiadają też nowoczesny system izolacji wnętrza. Wygłuszenie akustyczne skutkować będzie mniejszą emisją hałasu, co wpłynie na wzrost komfortu podróży.

Pojazdy mają 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy. Pod względem technicznym nowo są zbliżone do pojazdów FLIRT ED 160, które obecnie kursują w PKP Intercity.

Pierwsze dwa składy FLIRT zaczną wozić podróżnych w najbliższych miesiącach. Wszystkie jednostki mają trafić do PKP Intercity w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontraktu tj. do sierpnia 2023 roku.

Łącznie, siedlecka fabryka Stadler Polska ma dostarczyć PKP Intercity 12 nowych pojazdów, a wartość całego kontraktu wynosi 1,015 mld zł brutto.

Do przewoźnika w najbliższym czasie trafią pierwsze dwa z 14 elektrycznych pojazdów ED74, które modernizuje konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz. Wartość zamówienia wynosi 274,8 mln zł brutto.

W zmodernizowanych pociągach ED74 pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i Wi-Fi. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego. Ponadto w każdym składzie zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz po dwie maszyny vendingowe (automaty sprzedające) z napojami i przekąskami. Pojazdy będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w każdym składzie będzie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Zmodernizowane pojazdy zostaną także lepiej wygłuszone.

Zgodnie z umową zawartą między PKP Intercity a konsorcjum pierwsze dwa pojazdy ED74 będą podlegać eksploatacji składającej się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmie jazdy bez pasażerów, który pozwoli wprowadzić ewentualne zmiany techniczne, natomiast w drugim etapie przewidziane są jazdy w ruchu pasażerskim.

Od wtorku trwają w Gdańsku 14. Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako. W imprezie uczestniczy ponad 500 wystawców z 25 krajów m.in. Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Targi zakończą się w piątek.

