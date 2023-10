PKP Intercity wzmacnia w wagonach sygnał sieci komórkowych

W 300 wagonach PKP Intercity uruchomiono wzmacniacze sieci komórkowych, tzw. repeatery. Ma to w znaczący sposób wpłynąć na poprawę sygnału telefonii komórkowej. Do końca bieżącego roku PKP Intercity chce uruchomić wzmacniacze w 554 wagonach.

PKP Intercity jest pierwszym przewoźnikiem, który w kooperacji z największymi polskimi operatorami i za ich zgodą uruchamia mobilne wzmacniacze sieci komórkowych, które w branżowej nomenklaturze nazywa się repeaterami. Tym samym dzięki współpracy narodowego przewoźnika z Orange Polska, Play, Polkomtelem (sieć Plus) i T-Mobile Polska pasażerowie mogą cieszyć się lepszym zasięgiem telefonii komórkowej w pociągach, co ułatwia korzystanie z urządzeń mobilnych do pracy, a także relaksu w trakcie podróży.

Wzmacniacze mobilne wymagają bardziej złożonej konfiguracji niż stacjonarne

- Od lat słyszeliśmy, że pociągi PKP Intercity poruszają się w miejscach, gdzie zasięg pozostawia wiele do życzenia. Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszych czasach dostęp do telefonii komórkowej czy Internetu jest kluczowy dla wielu osób, w tym także dla naszych podróżnych. Zdecydowaliśmy się więc na instalację mobilnych wzmacniaczy sieci komórkowych, dzięki czemu podróże koleją po Polsce będą jeszcze bardziej komfortowe - mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity, cytowany w komunikacie.

Jak informuje PKP Intercity, repeatery, w które zostały doposażone wagony przy naprawach modernizacyjnych i dostawach nowego taboru, umożliwiają wzmacnianie 5 pasm: 800, 900, 1800, 2100 i 2600MHz. Należy pamiętać, że wzmacniacze mobilne, w odróżnieniu od stacjonarnych, wymagają znacznie bardziej złożonej konfiguracji. Ich specyfikacja musi pozwolić na wyłączanie funkcjonalności wzmacniania sygnału m.in. przy przekroczeniu przez wagon granicy Polski. Dlatego konfiguracja i testy ruchowe były złożonym procesem, przed jakim stanął personel techniczny PKP Intercity, jak i podmioty współpracujące, czyli Ledatel i PKP Telkol oraz operatorzy sieci komórkowych.

W planach uruchomienie wzmacniaczy w 554 wagonach do końca grudnia

Prace doprowadziły do uruchomienia pierwszej partii 50 wzmacniaczy 1 września 2023 r. Uruchomienie drugiej partii tj. 250 wzmacniaczy zakończyło się 10 października br. Docelowo PKP Intercity chce do końca grudnia uruchomić wzmacniacze w 554 wagonach. To mniej więcej 1/3 taboru, którym według zapowiedzi ma go końca roku dysponować nasz narodowy przewoźnik.