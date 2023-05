PKP Intercity zapowiada więcej pociągów na wakacje

Dzięki 50 mln zł dotacji od państwa PKP Intercity wycofało się z podwyżek cen biletów i przewiozło rekordową liczbę pasażerów (13,7 mln w I kwartale 2023 r.). Spółka przygotowuje się do szczytu wakacyjnego. Pociągów ma być więcej niż w zeszłym roku.

Na pewno część Polaków do jazdy pociągiem przekonały wysokie ceny benzyny, ale to tylko jeden z czynników. O innych mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

Spółka ma strategię inwestycyjną o wartości ponad 27 mld zł. Do roku 2030 wyda 24,5 mld zł na zakup taboru oraz 2,6 mld zł na bazy postojowe, które będą obsługiwać nowe pociągi.

Po czerwcowej korekcie rozkładu jazdy podróż z Warszawy do Radomia będzie trwała poniżej godziny, a najszybsze połączenie zajmie tylko 54 minuty.

Z Tomaszem Gontarzem rozmawialiśmy podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- W ostatnich latach nasza spółka wzbogaciła się o tabor, który gwarantuje komfortową i szybką podróż. Pociągi PKP Intercity pojawiły w się w nowych miejscowościach. Nasza siatka połączeń ma już 400 pozycji, podczas, gdy w 2015 roku było ich około 300. Od zeszłego roku działa dynamiczny system sprzedaży, jak w liniach lotniczych, czyli cena biletu jest zależna od napełnienia pociągu. Mamy ofertę dla podróżujących w małych grupach od 2 do 6 osób, która pozwala obniżyć koszt przejazdu jednej osoby o 30 proc. od ceny bazowej. Skorzystało z niej od lipca, kiedy została wprowadzona, do grudnia ub. roku 4,1 mln pasażerów - wylicza Tomasz Gontarz.

11 stycznia PKP Intercity podniosło ceny biletów, ale od 1 marca wycofało się z podwyżki po udzieleniu przez rząd dotacji w kwocie 50 mln zł do połączeń objętych umową PSC (Public Service Contract - umowa o świadczenie usług publicznych - dop. red.). Drugie tyle może dostać w drugim półroczu, jeżeli ceny prądu nie pozwolą spółce na spięcie budżetu.

PKP Intercity przygotowuje się do konkurencji z zagranicznymi przewoźnikami

Umowa PSC wiąże państwo i PKP Intercity do roku 2030. Potem o dotowane połączenia będą mogli się starać także inni przewoźnicy, w tym zagraniczni. Czy PKP Intercity przygotowuje się do konkurowania z innymi firmami?

- Jak najbardziej - odpowiada Tomasz Gontarz.

Spółka ma strategię inwestycyjną o wartości ponad 27 mld zł. Do roku 2030 wyda 24,5 mld zł na zakup taboru oraz 2,6 mld zł na bazy postojowe, które będą obsługiwać nowe pociągi.

- Jesteśmy też gotowi do obsługi Kolej Dużych Prędkości w Polsce (będą to przewozy komercyjne - red.) Mamy 20 składów Pendolino i zaplanowany zakup 23 składów z prędkością maksymalną 250 km/godz. Czekamy na tory, które na to pozwolą. Według deklaracji PKP PLK Centralna Magistrala Kolejowa (linia łącząca Warszawę z Krakowem i Katowicami) ma być dostosowana do prędkości 250 km/godz. w perspektywie roku, dwóch lat. Pozwoli nam to skrócić czas przejazdu z centrum Warszawy do centrum Katowic i centrum Krakowa do poniżej 2 godzin, co sprawi, że inne środki lokomocji de facto nie będą mogły się z nami równać - mówi wiceprezes PKP Intercity.

Już teraz nowosądecki Newag buduje dla PKP Intercity 10 lokomotyw Griffin, które będą mogły jeździć z prędkością 200 km/godz. a w marcu obie firmy zawarły umowę na 20 nowych lokomotyw Griffin o maksymalnej prędkości 160 km/godz.

Podczas wakacji PKP Intercity będzie mieć do dyspozycji więcej taboru

Przed PKP Intercity gorący sezon letni. W ub. roku w lipcu i sierpniu pociągami spółki podróżowało 6,5 mln osób. Wróciły znane sprzed lat widoki pasażerów spędzających podróż na podłodze przy toalecie.

W te wakacje powinno być lepiej, ponieważ PKP Intercity ma więcej taboru niż w ub. roku. Są nowe wagony z Cegielskiego, kolejny pociąg z kontraktu ze Stadlerem, czy ostatni z kontraktu na modernizację składów ED74.

- Szykujemy powrót połączeń sezonowych do miejscowości nadmorskich. Wrócą pociągi do Zakopanego. Mamy zapewnienie od PKP PLK, że od czerwca, po korekcie rozkładu jazdy, podróż z Warszawy do Radomia będzie trwała poniżej godziny, a najszybsze połączenie zajmie tylko 54 minuty. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Radomia, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy w Warszawie, zostawi samochód na podjeździe lub w garażu i wybierze nasz pociąg - kończy Tomasz Gontarz.

