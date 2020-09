PKP Intercity zmodernizuje lokomotywy - będą szybsze

20 lokomotyw elektrycznych pojedzie z prędkością 160 km/h - poinformowała w środę PKP Intercity. Modernizacja będzie kosztowała 200 mln zł.

Jak podano, PKP Intercity podpisało z oleśnicką firmą Olkol sp. z o.o. umowę na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Oleśnicka firma ma 32 miesiące na realizację całego zamówienia, a pierwsza unowocześniona lokomotywa trafi do PKP Intercity w ciągu 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia modernizacji.

Wskazano, że modernizacja 20 lokomotyw jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." Wartość maksymalna przyznanego dofinansowania dla tej modernizacji - jak czytamy - to 52 000 000,00 zł. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

Modernizacja lokomotyw - jak wyjaśniono - obejmie zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdów ze 125 km/h do 160 km/h. Częściowo zostaną zmienione parametry konstrukcyjne w układzie zasilania, sterowania oraz napędowym. Lokomotywy zyskają także nowy system sterowania hamowaniem. "Po modernizacji możliwe stanie się hamowanie elektrodynamiczne z możliwością odzyskiwania energii i oddawania jej do sieci trakcyjnej. Znacząco unowocześnione zostaną kabiny maszynistów, co podniesie ich komfort pracy. Lokomotywy zyskają także nowoczesny system diagnostyczny" - czytamy.

Zmodernizowane lokomotywy - jak wskazało PKP Intercity - będą wykorzystywane do obsługi połączeń na trasach: Świnoujście - Szczecin - Wrocław - Katowice - Kraków/Lublin; Zielona Góra/Wrocław - Poznań - Olsztyn/Gdynia; Szczecin - Gdynia - Olsztyn - Białystok.

Celem wartego 7 mld zł programu "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet. Wartość dotychczas zakontraktowanych inwestycji w ramach największej w historii Spółki strategii taborowej wynosi obecnie ponad 4,5 mld zł brutto. Program obejmuje inwestycje m.in. w unowocześnienie floty lokomotyw. Spółka wskazała, że poza umową na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07, przewoźnik odebrał już 24 z 30 zakupionych nowoczesnych lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin wyprodukowanych przez firmę NEWAG oraz podpisał w grudniu 2019 r. umowę z FPS H. Cegielski w Poznaniu na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42.