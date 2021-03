PKP ma nowy plan, ministerstwo chce prawie 200 tys. pociągów

- Chcemy, żeby liczba pociągów zwiększyła się ze 120 tysięcy w tym roku do 196 tysięcy w roku 2030. Żeby wzrastała systematycznie liczba pasażerów. Żeby pasażerowie, także w mniejszych miejscowościach, byli pewni połączeń - mówi Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych w rozmowie z WNP.PL.

PESA pod ramię z PKP

W rozmowie z Maciejem Małeckim poruszamy też kwestie przyszłości bydgoskiej PESY, która znajduje się w rękach państwowego funduszu PFR:- Cieszymy się, że polska firma może wykonywać dla polskiego kolejowego przewoźnika tak ważne prace. Może dostarczać wyremontowane pociągi czy wręcz nowe pociągi. My do tego zachęcamy spółki w Ministerstwie, żeby jak najwięcej pieniędzy przy kontraktach zostawało w portfelach polskich przedsiębiorstw. Oczywiście musi tu być rachunek ekonomiczny, musi być spełniona jakość i spełnione wymagania związane z wolnym rynkiem.Jaką rolę dla znacjonalizowanych zakładów widzi MAP i czy dąży się w resorcie do kapitałowego połączenia PESY z grupą PKP?- Nie wysuwałbym tak daleko idących wniosków. W przypadku naszych spółek współpraca się pogłębia. Toczą się rozmowy na temat wspólnych projektów, które mogłyby dać dobrej jakości pociągi na polskie tory, a przy okazji wpisywać się w politykę klimatyczną - odpowiada Maciej Małecki.