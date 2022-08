PKP na gwałt potrzebuje wagonów, bo nie ma czym wozić surowców

PKP Cargo prowadzi rozmowy z nowymi partnerami w sprawie uruchomienia produkcji wagonów w Gniewczynie. W czerwcu 2022 roku wygasło porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy z firmą Wagony Świdnica należącą do grupy Greenbrier. To palący temat, kolej nie ma bowiem wystarczającej liczby węglarek. Eksperci alarmują, że nawet jeśli będziemy w stanie kupić węgiel na zimę, nie będziemy w stanie go przewieźć do odbiorców.

- Jesteśmy w trakcie rozmów z partnerami odnośnie uruchomienia produkcji wagonów w Gniewczynie. Porozumienie z Greenbrier wygasło w czerwcu bieżącego roku. Mam nadzieję, że projekt najpóźniej w przyszłym roku zostanie finalnie dopięty - poinformował PAP Biznes prezes PKP Cargo Dariusz Seliga, nie ujawniając jednak nazw partnerów.

PKP Cargo podpisało w październiku 2021 roku z firmą Wagony Świdnica, która należy do amerykańskiej grupy Greenbrier, list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych w fabryce w Gniewczynie. W ramach współpracy firma z siedzibą w Lake Oswego w USA miała być partnerem technologicznym, który dostarczy know-how produkcji wagonów w fabryce, której właścicielem miał być największy w Polsce operator logistyczny.

W czerwcu ubiegłego roku PKP Cargo zawarło umowę nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna, aby wznowić produkcję wagonów towarowych. Wśród potencjalnych partnerów w tym projekcie wymieniana była Agencja Rozwoju Przemysłu.

– Mamy duże zapotrzebowanie na nowoczesny tabor, gdyż jako największy przewoźnik w Polsce musimy dbać o podnoszenie jakości naszych usług transportowych i logistycznych, a tego nie da się osiągnąć bez odpowiedniego zaplecza w postaci lokomotyw i wagonów. Decyzja o podjęciu współpracy przez PKP Cargo, Greenbriera i ARP zapadła po dokładnej analizie rynku, z której wynika, że popyt na wagony jest duży i rosnący w całej Europie. Dlatego ta inwestycja ma dobre perspektywy biznesowe – komentował Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Porozumienie jednak wygasło i teraz PKP Cargo prowadzi rozmowy z nowymi partnerami w sprawie uruchomienia produkcji wagonów towarowych w Gniewczynie.

To palący temat, kolej nie ma bowiem wystarczającej liczby węglarek. Problem jest szczególnie istotny w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Eksperci alarmują, że nawet jeśli będziemy w stanie kupić węgiel na zimę, przetransportować do kraju statkami i rozładować, trudno będzie przewieźć go do odbiorców z powodu braku wagonów.

PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także partnerem na Nowym Jedwabnym Szlaku. W 2013 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej notowanym na giełdzie.

