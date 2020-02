PKP ogłosiły przetarg na dokumentację projektową linii nr 203

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują projekt modernizacji linii między Tczewem a Czerskiem, ze Szlachty do Bąka oraz ze Szlachty do Lipowej Tucholskiej. Dokumentacja to krok do przygotowania szybszych przejazdów i lepszego komfortu obsługi na stacjach i przystankach.

Dzięki dokumentacji, na którą ogłoszono przetarg, możliwa będzie modernizacja odcinka linii nr 203 między Tczewem a Czerskiem, co skróci czas podróży.

Pociągi pasażerskie będą mogły jechać do 160 km/h, a towarowe 120 km/h.

Podobny zakres i efekty prac ma określić dokumentacja dla linii nr 215, gdzie planowana jest przebudowa przystanków w Będźmierowicach i Karsinie.