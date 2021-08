PKP, PKN ORLEN i PESA przybliżają kolej napędzaną wodorem

Grupa PKP, PKN Orlen i PESA będą współpracować na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym. 25 sierpnia podpisano w tej sprawie porozumienie. Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe.

Wyzwania technologiczne

Czytaj: Zamiast spalin czysta woda. Pociąg wodorowy zadebiutował w Polsce Kluczowe znaczenie, zarówno dla producentów taboru, jak i przewoźników, ma zagwarantowanie dostępu do wodoru jako paliwa. Dotyczy to samych stacji tankowania, odpowiedniej klasy czystości wodoru, jak i logistyki jego transportu z hubów do stacji tankowania.- Sektor kolejowy i jego wodoryzacja stanowi dla PKN Orlen bardzo atrakcyjny kierunek, także z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 i ochrony środowiska. Chcemy rozwijać ten obszar we współpracy z PKP i PESA, ponieważ pozwoli to jeszcze lepiej poznać stojące przed nami wyzwania technologiczne. W strategii Orlen 2030 kładziemy duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych, gdyż jest to przyszłość motoryzacji - podkreśla Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. - W perspektywie najbliższej dekady będziemy wzmacniać pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, co przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe - zaznacza.- Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do szerokiego zastosowania technologii wodorowej, która jest technologią przyszłości. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego i liczymy, że podjęta współpraca zapoczątkuje rewolucję w tym obszarze, a my, wraz z naszymi partnerami, będziemy jej pionierami – ocenia Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.Pierwszym polskim producentem taboru, który rozpoczął pracę nad wykorzystaniem napędów z wodorowymi ogniwami paliwowymi jest PESA. Spółka od prawie dwóch lat pracuje nad lokomotywą manewrową napędzaną wyłącznie energią wodorową.- Lokomotywę z napędem wodorowym zaprezentujemy na targach Trako. Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych oraz pojazdami wykorzystującymi baterie jako źródło zasilania. Niskoemisyjne pojazdy szynowe to jedno z kluczowych założeń przyjętej przez PESA Strategii 2025+ - komentuje Jacek Konop, wiceprezes PESA ds. technicznych.W planach taborowych, zgłoszonych do Krajowego Programu Odbudowy i Polskiego Ładu, jest ponad 100 pasażerskich pojazdów szynowych z napędami wodorowymi. Realizacja tych zakupów i wprowadzenie pojazdów do eksploatacji wymaga powstania odpowiedniej infrastruktury (stacje tankowania) i zapewnienia dostaw wodoru. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być współpraca PKP, PKN Orlen i PESA, której celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających jak najszybsze wprowadzenie do eksploatacji na polskiej sieci kolejowej pojazdów szynowych napędzanych energią wodorową.​Czytaj: Sescom rozwija program wodorowy i celuje w rynek obrotu zieloną energią