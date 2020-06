PKP PLK chce się dzielić doświadczeniami z budowy Rail Baltica

Współpraca między polskim a litewskim zarządcami linii kolejowych oraz RBRail, wymiana doświadczeń oraz harmonizacja wymagań technicznych dla systemów na Rail Baltica były tematami wideokonferencji PKP Polskich Linii Kolejowych, LGI i RBRail. Zachowanie współdziałania systemów zagwarantuje sprawny i bezpieczny przejazd pociągów tą ważną międzynarodową trasą.

Dzięki współpracy zarządców linii, przejazdy pociągów przez granicę polsko-litewską będą się odbywać w sposób płynny i niezakłócony. Przejście graniczne w Trakiszkach jest jedynym kolejowym przejściem granicznym na granicy polsko-litewskiej, a zatem jedynym łączącym sieć kolejową Litwy

Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce. Budowa obejmuje ok. 350 km od Warszawy przez Sadowne Węgrowskie - Czyżew - Białystok- Ełk do Trakiszek na granicy z Litwą. To część korytarza transeuropejskiego, który łączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Rail Baltica stanowi priorytetowy projekt UE, który zakłada modernizację korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem.