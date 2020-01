PKP PLK chce zwiększyć przepustowość linii kolejowej Warszawa-Legionowo

PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie studium wykonalności zwiększenia przepustowości linii kolejowej z Warszawy do Legionowa - poinformowała w piątek spółka. Planowane jest wybudowanie dodatkowych torów linii aglomeracyjnej.

Spółka wyjaśniła, że w ramach studium wykonalności będzie przeprowadzona analiza, która określi możliwości techniczne i szczegółowe rozwiązania, zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Dodano, że studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2022 roku.

PKP PLK dodały, że w planach jest budowa dwóch dodatkowych zelektryfikowanych torów aglomeracyjnych na ok. 20 km odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Legionowo. Na odcinku między stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Praga trasa ma mieć w sumie sześć torów, a od stolicy do Legionowa - cztery. Przeanalizowana zostanie też rozbudowa linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy tor. Analizą objęta będzie także budowa dodatkowych torów na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Praga.

"PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują zapisy Kolejowego Masterplanu dla Warszawy. Dążymy do stworzenia czterotorowych tras wyjazdowych ze stolicy, co pozwoli zwiększyć przepustowość linii. Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości i powiatów zyskają lepsze połączenia kolejowe w codziennych podróżach do pracy czy szkoły" - podkreślił cytowany w komuniakcie prezes PKP LK Ireneusz Merchel.

Spółka dodała, że w ramach zleconego studium wykonalności przeanalizowana zostanie również budowa nowego odcinka linii kolejowej z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne/Świercze. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na krótszy czas podróży pociągami dalekobieżnymi kursującymi m.in. do Trójmiasta czy Olsztyna.

Termin składania ofert mija 28 lutego br.