PKP PLK i NCBR chcą rozwijać współpracę w projekcie "BRIK - Badania i Rozwój w infrastrukturze Kolejowej"

PKP Polskie Linie Kolejowe i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określiły zapotrzebowanie na 11 kolejnych innowacji w branży kolejowej. Partnerzy nadzorują już 10 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”.

Nad tym się już pracuje

, jest opracowanie technologii i wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii. Pozwolą one na rekuperację (odzyskanie) i zmniejszenie zużycia energii. W tej dziedzinie oczekiwane jest również rozwiązanie techniczne, które zmniejszy wykorzystanie energii przez urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR)., planowane jest opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu urządzenia, które umożliwi badania defektoskopowe szyn, tzn. wykrywające wady, podczas jazdy z prędkością 60-120 km/h (10). Do kompleksowego badania stanu szyn planowane jest również wykorzystanie techniki radiologii. Jeden z obszarów badawczych zakłada przygotowanie koncepcji, wytycznych technicznych, technologicznych i budowę prototypu mobilnego urządzenia do realizacji badań radiologicznych stanu szyn.Przeprowadzone zostaną badania i analizy, które wskażą możliwości wykorzystania na terenie kolejowym technologii betonu fotokatalitycznego, który ma właściwości redukujące zanieczyszczenie powietrza. Planowane jest opracowanie proekologicznej metody usuwania roślinności na liniach kolejowych.Dla usprawnienia realizacji i przygotowywania dokumentacji środowiskowych, planowane jest utworzenie systemu precyzyjnego monitorowania oraz przetwarzania informacji w zakresie oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko. Wśród projektów znalazły się również działania związane z utrzymaniem oraz inwestycjami. To opracowanie koncepcji wykorzystania danych uzyskanych z pomiarów za pomocą skanera dla procesów utrzymaniowych i inwestycyjnych, a także stworzenie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych oprogramowania do modelowania i analiz danychWśród 10 realizowanych już innowacyjnych projektów przy współpracy PLK i NCBR są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych czy rozwiązania, które umożliwią ochronę przed drganiami i hałasem od ruchu kolejowego. Na wsparcie tych przedsięwzięć PLK i NCBR przeznaczyły łącznie ponad 35 mln zł.Zakończenie wszystkich prac badawczych i rozwojowych w ramach pierwszego konkursu „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej" jest planowane do końca 2023 r.